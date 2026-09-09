"Recibí descargas eléctricas": obispo torturado por el régimen venezolano

Jylman Red Jurado, obispo de la Iglesia Anglicana Latinoamericana y abogado acusado por el régimen de Venezuela de traición a la patria, conspiración de asociación para delinquir y de terrorismo, todo esto por el simple hecho de presentar un proyecto académico ante la dirección de cultos para jóvenes en formación sobre liderazgo y valores democráticos, habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre los vejámenes a los que fue sometido durante los más de cinco años que estuvo encarcelado injustamente.