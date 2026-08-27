Único futbolista venezolano en Champions se enfrentará al Real Madrid e Inter de Milán en la fase de liga

Un solo futbolista venezolano jugará la fase de liga de la UEFA ChampionsLeague de la venidera temporada 2026/2027.

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Se trata del extremo zuliano Gleiker Mendoza, quien forma parte del FK Shakhtar Donetsk de Ucrania.

El conjunto ucraniano en el que juega Mendoza tendrá un calendario exigente, en el que destacan enfrentamientos contra dos grandes del 'viejo continente': el Real Madrid y el Inter de Milán.

El sorteo estableció que el Shakhtar jugará como local ante el Real Madrid, Sporting de Lisboa, Fenerbahçe y AEK Atenas.

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Mientras tanto, en condición de visitante, tendrá como rivales al Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y Slovan Bratislava.

Vale acotar que, debido a la situación que atraviesa Ucrania, el Shakhtar disputará sus compromisos como anfitrión en Stamford Bridge, estadio del Chelsea en Londres.

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Antes de pasar a las filas del Shakhtar, este jugador de 24 años pasó por clubes como Angostura F. C. (Venezuela), Deportivo Táchira (Venezuela) y F. C. Kryvbas Kryvyi Rih (Ucrania).

La fase de liga de la próxima UEFA Champions League 2026/27 comienza del 8 al 10 de septiembre de 2026 y termina con el decisivo final el 5 de junio de 2027.