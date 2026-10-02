Inyección letal hasta fusilamiento: estos son los métodos utilizados en diferentes estados de EE. UU. para aplicar la pena de muerte

La ejecución fallida sin precedentes de una mujer en Tennessee ha reavivado el debate sobre los métodos de ejecución en Estados Unidos, que varían desde la inyección letal hasta el fusilamiento.

Los métodos varían según el estado. Los estados llevan a cabo la gran mayoría de las ejecuciones, mientras que las ejecuciones federales son poco frecuentes.

La inyección letal, autorizada en 28 estados y a nivel federal, sigue siendo, con mucho, el método de ejecución más común desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

De las 47 ejecuciones llevadas a cabo en 2025, 39 fueron mediante inyección letal.

Otras cinco fueron mediante inhalación de nitrógeno, un método utilizado por primera vez en el mundo en el estado sureño de Alabama en 2024 y comparado por expertos de la ONU con una forma de "tortura".

Tres de las ejecuciones se produjeron por fusilamiento en Carolina del Sur, lo que supone el primer uso de ese método en Estados Unidos desde 2010.

Pero algunos estados han tenido dificultades para obtener los medicamentos necesarios de las compañías farmacéuticas, reacias a ser asociadas con la pena capital.

Este fue el caso, por ejemplo, en Carolina del Sur, Utah e Indiana, que reanudaron las ejecuciones en 2024 después de haberlas suspendido durante más de una década por este motivo.

En cuanto a la frecuencia, la electrocución y la inhalación de gas son, respectivamente, los métodos más comunes, autorizados cada uno en nueve estados, seguidos de los pelotones de fusilamiento, un método previsto en cinco estados.

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Ningún método de ejecución es inmune al riesgo de un fracaso estrepitoso.

En Alabama, en 1983, la pierna de John Evans se incendió tras la primera descarga eléctrica, mientras que el humo salía de su capucha y el olor a carne quemada comenzó a llenar la habitación. Fueron necesarias tres descargas en total para que el corazón del condenado dejara de latir.

En el estado norteño de Ohio, en 2009, Romell Broom soportó dos horas de intentos por parte de tres miembros del equipo de ejecución del estado, quienes le clavaron agujas en los brazos, las manos y las piernas 18 veces en un esfuerzo por administrarle la inyección letal.

Fue el primer preso condenado a muerte en sobrevivir a un intento de ejecución en Estados Unidos desde 1946, y finalmente falleció de COVID-19 en su celda en diciembre de 2020.

Incluso los pelotones de fusilamiento, supuestamente un método más decisivo, presentan dificultades.

Durante la ejecución de Mikal Mahdi en Carolina del Sur en 2025, los tiradores fallaron el tiro al corazón, por lo que tardó más en morir, dijo, según los resultados de la autopsia.

Por lo general, los estados de EE. UU. responden a los fallos más escandalosos imponiendo una moratoria para revisar sus protocolos de ejecución o introduciendo nuevos métodos de ejecución.

Tennessee impuso una moratoria en 2022 antes de reanudar las ejecuciones por inyección letal en 2025 bajo un protocolo revisado.

Alabama probó la inhalación de nitrógeno en enero de 2024 tras una ejecución fallida mediante inyección letal en noviembre de 2022.