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Diosdado Cabello desafiante al referirse al regreso de María Corina Machado: “Lo que tienen es un show”

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello volvió a utilizar un tono desafiante y de intimidación para referirse al regreso de María Corina Machado: “Que es lo que le impide venirse, que se venga, cuál es el problema, lo que tienen es un show, una campaña de intriga, venga a rendirle cuentas a su gente, ya va a cumplir un año desde que se fue”. Entre tanto, la líder de la democracia reafirmó que muy pronto regresará a casa y que su país retomará la senda electoral para decidir su futuro: “los venezolanos queremos elegir y hacernos cargo de nuestro propio destino. Venezuela será libre y no veremos muy pronto”.

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