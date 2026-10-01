Falló la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee: Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales

La primera ejecución de una mujer en dos siglos en el estado de Tennessee falló. Christa Pike, de 50 años, se iba a convertir el miércoles en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años, pero la medida no funcionó.

Pike había sido condenada a la pena capital por el asesinato de una compañera de clase, hace tres décadas, a la edad de 18 años.

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La reclusa debía ser ejecutada a las 10:00 locales en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde varios testigos, incluidos periodistas, estaban presentes para la administración de las inyecciones.

Sin embargo y de manera sorpresiva, sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada este jueves, anunciaron sus abogados, dando cuenta de la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses.

"Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna", declaró al diario New York Times Robin Maher, directora del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

"No hay precedentes", insistió.

Por su parte, el Departamento de Corrección de Tennessee, encargado de administrar los centros penitenciarios, afirmó que "siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado", y agregó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel.

"Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal", anunció su equipo de defensa en un comunicado.

En mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrársela.

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Tras el malogrado ajusticiamiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y pidió una "revisión global por parte de terceros" de lo sucedido con Pike, según medios locales.

El procedimiento de ejecución siguió adelante horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que podía proceder, con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo.

La última ejecución de una mujer en Estados Unidos fue la de Amber McLaughlin, en 2023 en Misuri, quien fue también la primera mujer transgénero ejecutada en el país.

Además, en Estados Unidos, sólo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.