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“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
En primicia, NTN24 conversó con el colombiano Henry Cobos y el venezolano Cleiver Elisandro Liendo, presos políticos liberados por el régimen de Venezuela la noche del 30 de septiembre, tras cuatro años de detención arbitraria y vejámenes por parte de la dictadura, luego de ser capturados en el estado de Apure, zona fronteriza con Colombia, en el año 2022.

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