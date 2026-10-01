“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

En primicia, NTN24 conversó con el colombiano Henry Cobos y el venezolano Cleiver Elisandro Liendo, presos políticos liberados por el régimen de Venezuela la noche del 30 de septiembre, tras cuatro años de detención arbitraria y vejámenes por parte de la dictadura, luego de ser capturados en el estado de Apure, zona fronteriza con Colombia, en el año 2022.