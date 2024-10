EN VIVO | Irán ataca a Israel: Ejército israelí afirma que al menos 180 misiles fueron lanzados contra su territorio

3:45 P.M.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció su primer pronunciamiento tras el ataque de Irán contra su país.

"Irán cometió un gran error esta noche y lo pagará", manifestó Netanyahu en un video compartido a través de las redes sociales en el que se vio acompañado de un alto mando militar y un funcionario de Israel.

3:30 P.M.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ahora discutiría con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre cómo responder a Irán tras el reciente ataque con misiles a territorio israelí, pero que aún estaba por ver qué forma tomaría esa respuesta.

Cuando los periodistas le preguntaron cuál sería la respuesta a Irán, Biden respondió: "Eso es algo que se está discutiendo activamente en este momento. Eso está por verse".

3:00 P.M.

Fuentes diplomáticas confirmaron a NTN24 que el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión urgente y extraordinaria a las 10:00 a.m. ET/ 9:00 a.m. Bogotá/Lima/Quito del miércoles a propósito de la cada vez peor crisis de paz y seguridad en Oriente Medio.

Las fuentes precisan que tras una sesión de debate abierto habrá consultas a puerta cerrada a raíz de la gravedad de los eventos que han trascendido en la región en las últimas horas.

2:44 P.M.

El Pentágono aseguró que Irán lanzó este martes aproximadamente el doble de misiles balísticos que en su anterior ataque directo contra Israel a principios de este año.

El ataque fue "aproximadamente el doble en términos del número de misiles balísticos que lanzaron", dijo a los periodistas el portavoz del Pentágono, el mayor general Pat Ryder.

2:30 P.M.

Estados Unidos afirmó este martes que quiere "coordinar" con los israelíes una respuesta a Irán después del ataque con misiles contra Israel.

"Por supuesto, debe haber consecuencias para Irán por este ataque", dijo el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, a periodistas.

"No voy a entrar en cuáles son esas consecuencias hoy, pero hay cosas que coordinaremos con nuestros homólogos israelíes", sostuvo Miller.

2:12 P.M.

Las autoridades aeroportuarias de Israel indicaron que el espacio aéreo reabrió el martes por la noche tras el ataque con misiles de Irán.

"El espacio aéreo está abierto. Los despegues y aterrizajes se reanudarán en la próxima hora", declararon las autoridades aeroportuarias en un comunicado.

2:00 P.M.

La comunidad internacional "condenó" el ataque con misiles que llevó a cabo Irán contra Israel este martes 1 de octubre.

Países como España, Estados Unidos y Reino Unido se pronunciaron sobre el reciente hecho que supone una escalada del conflicto en Medio Oriente.

"El Gobierno de España condena el ataque de Irán contra Israel y pide que esta espiral de violencia termine ya", indicó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la red social X.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que el ataque con misiles de Irán contra Israel es "totalmente inaceptable" y debe ser condenado por todo el mundo.

1:50 P.M.

La Casa Blanca, a través del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró que el ataque de Irán contra Israel fue "derrotado e ineficaz".

"Según lo que sabemos hasta el momento, este ataque parece haber sido derrotado y haber sido ineficaz", dijo a los periodistas Sullivan.

1:37 P.M.

Ataque de misiles de Irán contra Israel ya habría cesado. El ejército israelí afirma que Irán disparó unos 180 misiles contra su territorio.

"Los sistemas (del Ejército) identifican unos 180 misiles disparados hacia territorio israelí desde Irán", declaró el ejército en un comunicado. Un responsable israelí de seguridad confirmó esa cifra a la agencia AFP.

1:34 P.M.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con llevar a cabo "ataques aplastantes" contra Israel si toma represalias por un ataque con misiles realizado por la república islámica este martes.

"Si el régimen sionista reacciona a las operaciones iraníes, se enfrentará a ataques aplastantes", dijo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en una declaración publicada por la agencia de noticias Fars.

Además, el CGRI aseguró que el reciente ataque se realizó "de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".

1:29 P.M.

El grupo terrorista Hamás elogió el ataque con misiles de Irán contra Israel y dijo que fue en venganza por los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y del jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) bendice los heroicos lanzamientos de cohetes llevados a cabo por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán contra amplias zonas de nuestras tierras ocupadas", afirma un comunicado, añadiendo que fue "en venganza por la sangre de nuestros heroicos mártires".

1:24: P.M.

El aeropuerto internacional de Teherán (Irán) anunció la suspensión de los vuelos tras un ataque con misiles lanzado por las fuerzas iraníes contra Israel en respuesta a las muertes de los jefes de Hamás y Hezbolá, informó un medio local.

Según el jefe del aeropuerto internacional de la capital iraní, Said Shalandari, de momento quedan "suspendimos los vuelos entrantes y salientes desde el aeropuerto de Teherán".

1:00 P.M.

La portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Rachel Lester, aseguró en entrevista con NTN24 que su país "está luchando por su vida en este momento".

"Israel está luchando por su vida en este momento. Durante el último año hemos estado luchando contra una guerra incierta frente a todos los representantes iraníes repartidos en todo Medio Oriente", señaló.

12:55 P.M.

Israel promete tomar represalias tras el ataque con misiles iraní este martes. El portavoz del Ejército dijo que responderá en el momento y lugar que elija. "Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y operaremos en el lugar y en el momento que decidamos", dijo el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari.

12:50 P.M.

Las autoridades del Líbano también anunciaron el cierre de su espacio aéreo tras el ataque iraní contra Israel de este martes.

"Teniendo en cuenta los acontecimientos regionales, el espacio aéreo estará cerrado al tráfico aéreo durante dos horas", dijo el ministro de Trasporte, Ali Hamieh.

Además, agregó que "la reanudación de los vuelos se evaluará más adelante".

12:43 P.M.

El Ejército de Israel afirmó haber interceptado un "gran número" de misiles iraníes durante la noche de este martes 1 de octubre.

12:25 P.M.

Las autoridades aeroportuarias de Israel, Jordania e Irak anunciaron el cierre de sus espacios aéreos tras el ataque con misiles de Irán contra territorio israelí.

"El espacio aéreo israelí está cerrado. Los vuelos están siendo desviados a otros destinos", indicó el vocero de Israel en un comunicado.

Por su parte, la autoridad de la aviación civil de Jordania "anunció el cierre temporal del espacio aéreo", lo que acarreó la suspensión de despegues y aterrizajes. Mientras que el Ministerio de Transportes de Irak tomó la misma medida por motivos de seguridad

Actualmente, Israel se encuentra bajo alerta y suenan las sirenas luego del taque con misiles perpetrado por Irán en la noche de este martes.

12:11 P.M.

Estados unidos está preparado para ayudar a Israel a defenderse de los ataques lanzados por Irán, según ha manifestado el presidente estadounidense Joe Biden. Ha añadido que también está preparado para proteger al personal estadounidense en la región.

Además, ha trascendido que la aviación de Estados Unidos y del Reino Unido están apoyando a Israel en repeler el ataque masivo.

12:04 P.M.

NTN24 está en uno de los refugios en Tel Aviv, adonde los residentes han sido dirigidos luego de que Irán cumpliera su amenaza y lanzara misiles contra su territorio. Esta es la situación que se vive en los refugios. Los lugares cuentan con ventanas blindadas y camas.

11:52 A.M.

Ambiente de emergencia se vive en ciudades de Israel tras lanzamiento de misiles por parte Irán.

11:45 A.M.

Este martes primero de octubre, Irán atacó con misiles el territorio de Israel, donde las autoridades han pedido a la población permanecer en áreas protegidas.

"Hace unos momentos se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel", indicó el ejército en un comunicado, agregando que las sirenas de alerta antiaérea sonaron en todo el país, incluida Jerusalén.

Imágenes de agencias internacionales desde Tel Aviv, donde ya cayó la noche, muestran destellos en el cielo producto de la protección antiaérea israelí. También se ven columnas de humo en los alrededores de la ciudad.

"La amenaza puede ser de gran alcance", declaró en televisión el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, quien añadió que el cuerpo armado monitorea la situación.

"Permanezca cerca de una zona protegida en el momento de la alarma. Si suena una alarma, permanezca en la zona protegida", insistió.

El ataque ocurre un día después de que Israel anunciara el inicio de su ofensiva terrestre en el sur de Líbano contra Hezbolá, cuyo máximo líder, Hasán Nasralá, fue abatido en un ataque cerca de Beirut.

Este mismo martes, fuentes del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, habían advertido que Irán se preparaba para un ataque "inminente" dirigido contra Israel.

"Estados Unidos tiene indicios de que Irán se prepara para lanzar un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel", declaró este martes un funcionario estadounidense que pidió mantener el anonimato.

"Apoyamos activamente los preparativos defensivos de Israel", afirmó, y añadió que "un ataque militar directo" tendría "graves consecuencias" para Teherán.