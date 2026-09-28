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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Irán

Irán niega que vaya a negociar con Trump pese a que el presidente aseguró que las conversaciones se reanudarían próximamente

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán-Foto: EFE
Bandera de Irán-Foto: EFE
El régimen afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

La agencia de noticias oficial iraní Irna afirmó este lunes que no están previstas nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos a pesar de que el presidente Donald Trump había dejado entrever que podrían reanudarse rápidamente.

"La delegación iraní presente en Nueva York no tiene previsto negociar con Estados Unidos", indicó Irna, que cita a una fuente cercana al equipo.

El presidente norteamericano aseguró el domingo al medio Axios que esperaba que las conversaciones con Irán se reanudaran próximamente, un día después de rechazar un plan presentado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz.

"Los puntos de vista y las posiciones de la República Islámica de Irán fueron comunicados de forma clara y explícita a la parte estadounidense el martes pasado por medio de un mediador catarí", añadió la agencia Irna. Precisó que la delegación iraní regresará a Teherán el martes.

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Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica su control, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Además Estados Unidos impuso sanciones a todo el sector aéreo de Irán a principios de septiembre y prometió represalias a las empresas extranjeras que les presten ayuda.

Cuando las sanciones entraron en vigor el miércoles, las principales aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar muchos vuelos, incluso en las rutas regionales.

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