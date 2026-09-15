Alex Saab acuerda "revelar información" a la justicia de EE. UU. que implica a "altos funcionarios" del régimen venezolano

El señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, habría accedido a "revelar información" ante la justicia de EE. UU., la cual implica a "altos funcionarios" del régimen venezolano, según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

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En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros" del régimen venezolano.

El caso Saab dio un giro radical luego de que el testaferro de Maduro se declarara culpable en Miami, semanas después de declararse "no culpable" en ese mismo tribunal.

Saab admitió los delitos de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

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Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023 y se dio tras la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

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Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio.

Ahora, con este nuevo capítulo en su caso en el que se confirma el acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab podría convertirse en una de las principales amenazas para el dictador Maduro, quien fue su mayor aliado en el régimen venezolano.