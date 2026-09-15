NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Álex Saab

Alex Saab acuerda "revelar información" a la justicia de EE. UU. que implica a "altos funcionarios" del régimen venezolano

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, junto a funcionarios de la DEA - Foto: EFE
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, junto a funcionarios de la DEA - Foto: EFE
En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con altos integrantes de la cúpula dictatorial del país suramericano.

El señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, habría accedido a "revelar información" ante la justicia de EE. UU., la cual implica a "altos funcionarios" del régimen venezolano, según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

o

En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros" del régimen venezolano.

El caso Saab dio un giro radical luego de que el testaferro de Maduro se declarara culpable en Miami, semanas después de declararse "no culpable" en ese mismo tribunal.

Saab admitió los delitos de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

o

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023 y se dio tras la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

o

Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio.

Ahora, con este nuevo capítulo en su caso en el que se confirma el acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab podría convertirse en una de las principales amenazas para el dictador Maduro, quien fue su mayor aliado en el régimen venezolano.

Temas relacionados:

Álex Saab

Justicia

Declaraciones

Juicio

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Golpe al ELN: El Ejército colombiano liberó, con ayuda de EEUU, a 8 secuestrados en el Catatumbo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Lo que le ha costado a EEUU la guerra contra el régimen de Irán: Escasez de municiones y daños graves a la flota militar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

De la Espriella respondió a exigencias de alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, para entregarse: “aquí no hay negociaciones”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza nuevamente con golpear "con fuerza" a Irán tras intercambio de bombardeos: "Habrá una respuesta"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Primer ministro de Canadá

Trump pausa nuevos aranceles a Canadá mientras Washington y Ottawa buscan cerrar acuerdo comercial

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

De la Espriella respondió a exigencias de alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, para entregarse: “aquí no hay negociaciones”

Balón de Oro de France Football - Foto: EFE
Balón de Oro

"Mbappé y yo somos los mejores del mundo": jugador sorprende al decir que merece ganar el Balón de Oro

Observación astronómica - Foto EFE
Eclipse

Llegó la hora de un nuevo eclipse: horarios y recomendaciones para ver en Colombia y Venezuela el fenómeno este jueves

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza nuevamente con golpear "con fuerza" a Irán tras intercambio de bombardeos: "Habrá una respuesta"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Primer ministro de Canadá

Trump pausa nuevos aranceles a Canadá mientras Washington y Ottawa buscan cerrar acuerdo comercial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump propone cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump": "Los tenemos bajo control"

Docuserie de James Rodríguez llegará a Netflix - Foto: EFE
Colombia

Se conoce la razón por la que James Rodríguez no hará parte de partido benéfico en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023