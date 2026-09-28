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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Donald Trump

“Quieren un acuerdo, pero no el que yo quiero”: Trump prevé retomar negociaciones esta semana con el régimen de Irán

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
El presidente desestimó la oferta formulada por el régimen iraní para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el pasado domingo que prevé reanudar esta semana el diálogo diplomático con el régimen de Irán para intentar frenar el conflicto bélico, a pesar de haber rechazado de forma categórica la última oferta presentada por Teherán.

Las conversaciones gestionadas de forma indirecta por intermedio del gobierno de Catar se desarrollaron en la ciudad de Nueva York al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Durante los contactos reservados, los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, evaluaron un pliego formal entregado por el ministro Exterior del régimen, Abás Araqchi, el cual condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a la suspensión de las sanciones petroleras y al levantamiento de la interdicción naval impuesta por la armada norteamericana.

“Espero más conversaciones con Irán esta semana. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero; es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron. Sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos, siempre estoy pensando en ello”, aseveró el presidente Donald Trump en una entrevista concedida al medio digital Axios.

El rechazo de la Casa Blanca obedece al interés de Washington por forzar un desmantelamiento estructural del programa nuclear de la dictadura islámica, condición que no quedaba contemplada en el borrador presentado por la contraparte.

Pese a la negativa inicial, la administración norteamericana mantiene abiertos los canales de mediación para evaluar una contrapropuesta que garantice un alto el fuego permanente en las rutas navieras del Golfo Pérsico.

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La continuidad de los contactos diplomáticos refleja la intención del gobierno estadounidense de combinar la disuasión militar con la negociación directa para reabrir el tráfico comercial por Ormuz.

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