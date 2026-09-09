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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Duro golpe al ELN: Gobierno De la Espriella detiene a peligroso guerrillero tras visita de Rubio

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades de Colombia capturaron a Fabián Yesid Contreras Contreras, presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, en una operación que incautó 4.950 municiones en Aguachica, César. El operativo se realizó menos de 24 horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abandonara Colombia tras firmar un memorando de entendimiento enfocado en la lucha contra el narcotráfico con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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