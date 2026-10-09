Israel elimina a tres terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en ataques en la ciudad de Gaza: cayó comandante de la unidad de cohetes del grupo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este viernes que ayer eliminaron a tres terroristas en ataques separados en la ciudad de Gaza, entre ellos dos miembros de la Yihad Islámica Palestina (PIJ, por sus siglas en inglés) y un comandante de compañía del brazo militar de Hamás.

Las FDI identificaron a los miembros de la PIJ como Hassam Walid Hassan Abu al-Ata, comandante de la unidad de cohetes del grupo, y Magdi Moien Yousef al-Ayoubi, integrante de su brazo militar. Ambos murieron en la ciudad de Gaza.

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Asimismo, el Ejército israelí detalló que Muhammad Aja, comandante de compañía del brazo militar de Hamás, también murió en un ataque en el barrio costero de Al Furqan, en la ciudad de Gaza.

Según las FDI, los tres habían promovido los ataques contra tropas israelíes en violación del acuerdo de alto el fuego.

“Recientemente, los terroristas promovieron ataques contra las tropas de las FDI y operaron para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas, en una violación sistemática del acuerdo de alto el fuego”, afirmaron.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre de 2025, como parte de un plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo contemplaba, entre otras medidas, la devolución de los rehenes y el desarme de la organización terrorista palestina. Sin embargo, su implementación continúa enfrentando dificultades y las operaciones militares en la Franja no cesaron.

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Tanto Hamás como la PIJ (Yihad Islámica Palestina) son organizaciones terroristas que cuentan con brazos armados propios. El brazo militar de Hamás son las Brigadas Izz al Din al Qassam, mientras que el de la PIJ son las Brigadas Al Quds.

Finalmente, las FDI indicaron que estas bajas se produjeron para neutralizar el peligro que los tres podían representar para Israel.

“Los terroristas fueron eliminados para neutralizar la amenaza que representaban”, puntualizaron.