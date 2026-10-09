NTN24
Viernes, 09 de octubre de 2026
Viernes, 09 de octubre de 2026
Israel

Israel elimina a tres terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en ataques en la ciudad de Gaza: cayó comandante de la unidad de cohetes del grupo

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel | Foto Canva
Israel | Foto Canva
Según las FDI, los tres habían promovido los ataques contra tropas israelíes en violación del acuerdo de alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este viernes que ayer eliminaron a tres terroristas en ataques separados en la ciudad de Gaza, entre ellos dos miembros de la Yihad Islámica Palestina (PIJ, por sus siglas en inglés) y un comandante de compañía del brazo militar de Hamás.

Las FDI identificaron a los miembros de la PIJ como Hassam Walid Hassan Abu al-Ata, comandante de la unidad de cohetes del grupo, y Magdi Moien Yousef al-Ayoubi, integrante de su brazo militar. Ambos murieron en la ciudad de Gaza.

o

Asimismo, el Ejército israelí detalló que Muhammad Aja, comandante de compañía del brazo militar de Hamás, también murió en un ataque en el barrio costero de Al Furqan, en la ciudad de Gaza.

Según las FDI, los tres habían promovido los ataques contra tropas israelíes en violación del acuerdo de alto el fuego.

Recientemente, los terroristas promovieron ataques contra las tropas de las FDI y operaron para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas, en una violación sistemática del acuerdo de alto el fuego”, afirmaron.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre de 2025, como parte de un plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo contemplaba, entre otras medidas, la devolución de los rehenes y el desarme de la organización terrorista palestina. Sin embargo, su implementación continúa enfrentando dificultades y las operaciones militares en la Franja no cesaron.

o

Tanto Hamás como la PIJ (Yihad Islámica Palestina) son organizaciones terroristas que cuentan con brazos armados propios. El brazo militar de Hamás son las Brigadas Izz al Din al Qassam, mientras que el de la PIJ son las Brigadas Al Quds.

Finalmente, las FDI indicaron que estas bajas se produjeron para neutralizar el peligro que los tres podían representar para Israel.

Los terroristas fueron eliminados para neutralizar la amenaza que representaban”, puntualizaron.

Temas relacionados:

Israel

Israel - Hamás

Guerra Israel-Hamás

Ataque de Hamás

Hamás

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Violencia sexual con objetos”: relato de madre de presos políticos sobre agresiones del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista”: senador Cadavid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Por fin se empieza a hacer justicia para Venezuela tras cargos presentados por EE. UU. contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por tortura?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Tercera audiencia de Nicolás Maduro
Maduro capturado

"EE.UU. sabe que está lidiando con personas vinculadas a torturas": Luis Carlos Díaz sobre nueva acusación contra Maduro y Cilia

Huracán Isaías | Foto: EFE
Huracán

¿Qué tan destructivo podría llegar a ser el huracán Isaías si llega a tomar mucha más fuerza?

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

"No tiene vuelta atrás": Tamara Sujú sobre imputación por tortura contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Capturados en el operativo binacional entre fuerzas militares de Colombia y Panamá - Foto tomada de: X @Ejercito_Div7
Operación

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Delcy Rodríguez (EFE)
Regimen chavista

"Delcy representa hoy lo que ha sido el régimen de Maduro": alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

Más de Actualidad

Ver más
Policía realizando "procedimientos" en Santa Elena de Uairén, Venezuela - Fotos: Facebook
Denuncia

Tras "eliminación de alcabalas", denuncian que policías en Santa Elena de Uairén despojan mercancía a camiones que llevan alimentos a comunidades indígenas

Donald Trump y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Policía realizando "procedimientos" en Santa Elena de Uairén, Venezuela - Fotos: Facebook
Denuncia

Tras "eliminación de alcabalas", denuncian que policías en Santa Elena de Uairén despojan mercancía a camiones que llevan alimentos a comunidades indígenas

Donald Trump y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Desmantelan red de piratería del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

De la Espriella pone en jaque al ELN: desmantelan red de piratería e incautan material para explosivos

Eliécer Martínez
Colombia

Perdió la mano al volver por su hermana en medio del terremoto: El conmovedor acto de amor de un niño de 7 años en Colombia

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Marco Rubio

Aniquilando rutas del Pacífico y Amazonía: así es como Marco Rubio atacará al narcotráfico desde Ecuador

Foto de referencia (EFE)
Haití

Haití extraditó a EE. UU. a 18 sospechosos del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en 2021

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023