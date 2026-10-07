Colombia abrirá su embajada en Jerusalén tras restablecimiento diplomático: el canciller viajará a Israel para encabezar la inauguración

El Gobierno nacional concretará la próxima semana uno de los hitos más trascendentales de su política exterior mediante la reapertura de la Embajada de Colombia en la ciudad de Jerusalén.

​El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, encabeza la delegación oficial que viajará al Estado de Israel para liderar los actos protocolarios de inauguración, acto que sella de manera definitiva la restauración de las relaciones bilaterales tras la ruptura diplomática ejecutada por la administración anterior en mayo de 2024.

​La determinación del presidente Abelardo de la Espriella de reorientar el rumbo internacional del país y trasladar la sede diplomática a Jerusalén alinea a la nación con la visión geopolítica estratégica de las potencias occidentales.

La embajadora israelí en Bogotá, Vivian Aisen, quien presentó sus cartas credenciales el pasado 21 de agosto de 2026, confirmó el inicio de esta nueva etapa de integración institucional y la llegada del gabinete diplomático colombiano para la firma de compromisos de alto nivel.

​“El viaje del canciller Bula a Jerusalén ratifica el retorno del país al lugar que le corresponde en el escenario internacional. La apertura de nuestra embajada y la reanudación de la cooperación en áreas clave como tecnología, seguridad e innovación agrícola responden a la visión de un Estado soberano, fuerte y comprometido con la defensa de la libertad y el progreso de la Patria”, enfatizaron voceros de la Cancillería sobre el histórico desplazamiento.

El reimpulso de la alianza estratégica bilateral busca dinamizar de inmediato el Tratado de Libre Comercio, reabrir canales de intercambio tecnológico y asegurar la cooperación militar en la lucha contra amenazas transnacionales.

​La presencia diplomática permanente en Jerusalén garantizará además la atención consular directa a los ciudadanos colombianos residentes en la región y la atracción de capitales para el desarrollo de proyectos de infraestructura y sostenibilidad energética en el territorio nacional.

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​Esta histórica consolidación de las relaciones con Israel reafirma el compromiso innegociable de la Casa de Nariño con el liderazgo geopolítico, el respeto a las tradiciones institucionales y la prosperidad económica de la nación.