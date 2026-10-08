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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Israel

Israel abatió a dos integrantes de Hamás en Jan Yunis: uno habría participado en el ataque del 7 de octubre y sería comandante de la organización terrorista

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
El Ejército aseguró que las operaciones se llevaron a cabo con el objetivo de neutralizar amenazas contra sus tropas y la población de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la muerte de dos integrantes del brazo militar de Hamás durante ataques aéreos ejecutados a comienzos de esta semana en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos se encuentra Ibrahim Alam, señalado por el Ejército israelí como uno de los comandantes de la organización terrorista y quien habría participado en los ataques del 7 de octubre de 2023.

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Según el comunicado militar, Alam ingresó a territorio israelí durante la ofensiva liderada por Hamás y habría participado en el asesinato de varios civiles. Además, las autoridades israelíes lo vinculan con el traslado del cuerpo del sargento Shaked Dahan hacia la Franja de Gaza tras los ataques.

Adicionalmente, en una segunda operación, las FDI informaron que abatieron a Mutasim Muhammad Sulaiman Salah, también identificado como integrante del brazo militar de Hamás. De acuerdo con la versión israelí, ambos hombres habrían participado recientemente en la preparación de ataques contra soldados y civiles israelíes, además de contribuir a la recuperación de las capacidades operativas del grupo.

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El Ejército aseguró que las operaciones se llevaron a cabo con el objetivo de neutralizar amenazas contra sus tropas y la población de Israel. También afirmó que, antes de los bombardeos, se adoptaron medidas para reducir el riesgo para los civiles, entre ellas, el uso de municiones de precisión y labores de vigilancia aérea.

Las FDI señalaron que sus tropas continúan desplegadas en la zona bajo el marco del acuerdo vigente y que seguirán actuando contra amenazas inmediatas. Sin embargo, la continuidad de las operaciones militares refleja las dificultades para consolidar la tregua en el enclave palestino.

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