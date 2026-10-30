Cuando capturaron a Maduro “sentí un alivio y la verdad mucha alegría”: Isabel Díaz Ayuso

La presidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en entrevista exclusiva con el programa La Noche aseguró que confía en que la administración Trump haga en Cuba lo mismo que hizo en Venezuela con la captura extracción de Nicolás Maduro.

"Con la noticia sentí un alivio y la verdad mucha alegría, pues antes de ser presidente de la Comunidad de Madrid me había involucrado con la causa venezolana y desde ahí no lo he dejado de estar, he sentido tan mía la causa venezolana que la caída de Maduro la he tomado con alegría y esperanza y espero que esto pase también en Cuba, creo en Marco Rubio y lo que está haciendo para que la isla recupere su resplandor", aseguró.

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Díaz Ayuzo, además acusó al expresidente del gobierno español el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de haberse enriquecido en Venezuela mientras la dictadura madurista cometía crímenes y torturas.

"Cuando en Venezuela había presos políticos y un exilio nunca antes visto en la historia, Zapatero iba a Venezuela y no veía nada de eso, iba a los mejores hoteles, daba sus conferencias, ganaba cantidades de dinero y mientras tanto en las calles asesinatos, pobreza, secuestros, desapariciones, en fin. Cuando amañaron las elecciones el señor Zapatero estuvo allí como observador y dijo que no vio nada y a mí me da vergüenza que él haya estado al frente del gobierno en España y que sea líder de una izquierda progresista, estoy abochornada porque no defendió la democracia, fue a ver para otro lado mientras ganaba dinero", indicó.