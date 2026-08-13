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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Selección Colombia

Los jugadores colombianos sacuden el mercado de fichajes en Europa: lateral llegará a un equipo español para la siguiente temporada

agosto 13, 2026
Por: David Lozano
Selección Colombia celebrando - EFE
Selección Colombia celebrando - EFE
El club alcanzó un acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del colombiano.

Es oficial, Johan Mojica es nuevo jugador del Getafe. Luego de que el club alcanzara un acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del defensor colombiano, compartió en sus redes oficiales un comunicado anunciando la noticia.

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“Johan Mojica, refuerzo para el lateral izquierdo. Acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del jugador colombiano. ¡Bienvenido a Getafe, Mojica!”, afirmó el equipo en su cuenta de X.

El defensor estará, inicialmente, ligado a la institución por apenas una temporada. “Llega al Coliseum para reforzar el lateral izquierdo y aportar su experiencia a la plantilla. Vestirá la azulona durante la temporada 2026/2027”, indica el club por medio de su página web.

En el comunicado publicado en la página web, el equipo hizo un repaso por la trayectoria de Mojica, haciendo énfasis en su amplia experiencia deportiva en el fútbol español y su aporte a la Selección Colombia, “consolidándose como una de las opciones habituales de Néstor Lorenzo”.

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Cabe aclarar que este será el octavo equipo español para Mojica, luego de defender las camisetas de Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona FC, Elche CF, Villarreal CF, CA Osasuna y RCD Mallorca. También ha vivido experiencias en el fútbol italiano, con el Atalanta, y en Colombia, con el Deportivo Cali.

Finalmente, cabe aclarar que Mojica fue titular de la Selección Colombia en casi todos los partidos de la Copa del Mundo 2026, en la que la Tricolor fue eliminada en octavos de final tras caer por penaltis frente a Suiza.

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