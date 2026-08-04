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Martes, 04 de agosto de 2026
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Copa Airlines abrirá vuelos directos entre Panamá y Margarita a partir de noviembre

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión de la aerolínea Copa Airlines - EFE
Avión de la aerolínea Copa Airlines - EFE
La conexión contará con tres vuelos semanales, programados para los martes, jueves y domingos.

Este martes 4 de agosto, la aerolínea Copa Airlines confirmó la incorporación de una nueva ruta directa entre la ciudad de Panamá y la isla de Margarita.

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De acuerdo con dicha empresa, el servicio comenzará a operar oficialmente el próximo 26 de noviembre de 2026.

La conexión contará con tres vuelos semanales, programados para los martes, jueves y domingos, uniendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, con el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar.

La compañía informó que los boletos ya están disponibles para su compra a través de sus canales oficiales, permitiendo a los viajeros planificar con anticipación sus desplazamientos hacia este destino turístico.

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Con la incorporación de Porlamar a su red de operaciones, Copa Airlines amplía a seis sus destinos en Venezuela.

Asimismo, ofrece a los pasajeros de Margarita acceso a más de 80 ciudades del continente americano mediante conexiones desde su centro de operaciones en Panamá, sin necesidad de realizar escalas dentro del territorio venezolano.

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La Isla de Margarita (conocida como la 'Perla del Caribe') es una importante isla caribeña y el destino turístico de playa más conocido de Venezuela.

Se encuentra en el sureste del mar Caribe, a unos 40 kilómetros de la costa noreste del territorio continental venezolano.

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