NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia deja hasta el momento 285 muertos y 379 desaparecidos, según nuevo balance de la UNGRD

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El terremoto ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, 45.523 familias, equivalentes a 102.263 personas, han resultado afectadas.

La emergencia que enfrenta Colombia tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando cifras devastadoras. Mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate, las autoridades actualizan los datos de las personas afectadas y de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

o

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, 45.523 familias, equivalentes a 102.263 personas, han resultado afectadas.

285 personas fallecidas por el terremoto y 379 desaparecidas

La emergencia deja hasta el momento 285 personas fallecidas y 3.975 heridas. Del mismo modo, 379 personas permanecen desaparecidas, mientras que los organismos de socorro han logrado rescatar a 354 personas durante las labores desplegadas tras el terremoto.

Asimismo, la búsqueda de personas continúa en diferentes zonas afectadas, en medio de una emergencia que ha provocado graves daños en viviendas, edificios y servicios esenciales.

Balance nacional

  • 15 departamentos afectados.
  • 426 municipios afectados.
  • 45.523 familias afectadas.
  • 102.263 personas afectadas.

Afectación a la población

  • 285 personas fallecidas.
  • 3.975 personas heridas.
  • 379 personas desaparecidas.
  • 354 personas rescatadas.

Afectación a la vivienda

La magnitud de los daños también se ve reflejada en el sector de vivienda. Miles de familias han perdido sus hogares o permanecen en viviendas que presentan diferentes niveles de afectación.

  • 73.455 viviendas averiadas.
  • 12.828 viviendas destruidas.
  • 121 edificios colapsados.

Afectación a la infraestructura y los servicios

Del mismo modo, el terremoto también dejó daños en infraestructura fundamental para la atención de la emergencia y la prestación de servicios a las comunidades. El reporte de la UNGRD registra afectaciones en centros de salud, instituciones educativas, vías, acueductos, puentes y aeropuertos.

  • 240 centros de salud afectados.
  • 2.205 centros educativos afectados.
  • 1.208 centros comunitarios afectados.
  • 210 vías afectadas.
  • 73 acueductos afectados.
  • 44 puentes vehiculares afectados.
  • 13 puentes peatonales afectados.
  • 5 aeropuertos afectados.
o

Cabe resaltar que la emergencia también ha tenido impacto sobre los animales. Según el balance, 169 animales han sido rescatados y otros 247 resultaron afectados.

  • 169 animales rescatados.
  • 247 animales afectados.

Finalmente, las autoridades mantienen activados los mecanismos de atención en las zonas golpeadas por el terremoto, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las comunidades que se vieron envueltas en este devastador hecho.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Terremoto

Sismo en Colombia

Sismo

Temblor en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No hay forma de comunicarse”: habitante del epicentro del terremoto en Colombia en el Chocó

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Nuevo golpe de Abelardo de la Espriella contra el crimen en Colombia: cae alias "Max Max" de las Farc

Catia La Mar (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Tenemos que transformar todo el dolor en resiliencia": artista venezolana sobre tragedia tras los devastadores terremotos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Nuevo golpe de Abelardo de la Espriella contra el crimen en Colombia: cae alias "Max Max" de las Farc

Catia La Mar (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Tenemos que transformar todo el dolor en resiliencia": artista venezolana sobre tragedia tras los devastadores terremotos

Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Presidente de Conmebol reveló el número de selecciones que tendrá el Mundial 2030: "Una gran oportunidad para el fútbol"

Marquinhos rompió récord con el PSG - EFE
Fútbol

Marquinhos hizo historia con el PSG y se acerca a los registros históricos de Lionel Messi

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

Topos Mexicanos llegaron a Colombia - EFE
Terremoto en Colombia

Llegan a Colombia los Topos Mexicanos, socorristas que estuvieron en labores de rescate en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023