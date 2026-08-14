Terremoto en Colombia deja hasta el momento 285 muertos y 379 desaparecidos, según nuevo balance de la UNGRD

La emergencia que enfrenta Colombia tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando cifras devastadoras. Mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate, las autoridades actualizan los datos de las personas afectadas y de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, 45.523 familias, equivalentes a 102.263 personas, han resultado afectadas.

285 personas fallecidas por el terremoto y 379 desaparecidas

La emergencia deja hasta el momento 285 personas fallecidas y 3.975 heridas. Del mismo modo, 379 personas permanecen desaparecidas, mientras que los organismos de socorro han logrado rescatar a 354 personas durante las labores desplegadas tras el terremoto.

Asimismo, la búsqueda de personas continúa en diferentes zonas afectadas, en medio de una emergencia que ha provocado graves daños en viviendas, edificios y servicios esenciales.

Balance nacional

15 departamentos afectados.

426 municipios afectados.

45.523 familias afectadas.

102.263 personas afectadas.

Afectación a la población

285 personas fallecidas.

3.975 personas heridas.

379 personas desaparecidas.

354 personas rescatadas.

Afectación a la vivienda

La magnitud de los daños también se ve reflejada en el sector de vivienda. Miles de familias han perdido sus hogares o permanecen en viviendas que presentan diferentes niveles de afectación.

73.455 viviendas averiadas.

12.828 viviendas destruidas.

121 edificios colapsados.

Afectación a la infraestructura y los servicios

Del mismo modo, el terremoto también dejó daños en infraestructura fundamental para la atención de la emergencia y la prestación de servicios a las comunidades. El reporte de la UNGRD registra afectaciones en centros de salud, instituciones educativas, vías, acueductos, puentes y aeropuertos.

240 centros de salud afectados.

2.205 centros educativos afectados.

1.208 centros comunitarios afectados.

210 vías afectadas.

73 acueductos afectados.

44 puentes vehiculares afectados.

13 puentes peatonales afectados.

5 aeropuertos afectados.

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Cabe resaltar que la emergencia también ha tenido impacto sobre los animales. Según el balance, 169 animales han sido rescatados y otros 247 resultaron afectados.

169 animales rescatados.

247 animales afectados.

Finalmente, las autoridades mantienen activados los mecanismos de atención en las zonas golpeadas por el terremoto, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las comunidades que se vieron envueltas en este devastador hecho.