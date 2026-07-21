Él es el jugador de la selección de España, campeona del Mundial 2026, que rescata perritos de las calles

Ferran Torres, una figura clave en el reciente éxito de la Selección Española en la Copa del Mundo 2026, ha capturado la atención no solo por su destreza en el terreno de juego, sino también por su notable compromiso con el bienestar animal.

El jugador catalán mantiene desde hace años una dedicación especial al rescate de animales en situación de vulnerabilidad. Su conexión con esta causa tiene raíces profundas: la pérdida de Rex, su perro durante la infancia, marcó el inicio de una vocación que lo acompañaría hasta la actualidad.

Desde 2021, Torres ejerce como embajador oficial de Wild at Heart Foundation, una organización internacional enfocada en rescatar perros en condición de calle en diversos países.

Esta fundación, establecida en 2015, trabaja mediante un modelo integral que incluye esterilización, educación sobre tenencia responsable y campañas de concientización sobre la crisis global que representa la sobrepoblación canina.

"Desde que nací he estado rodeado de perros. No recuerdo la vida sin su compañía. Con alegría, seguridad, amor y amabilidad, los perros son capaces de transformar una casa en un hogar. Estoy feliz trabajando con Wild at Heart Foundation para ayudar a rescatar perros a escala mundial", declaró el futbolista según consta en el portal oficial de la organización.

La labor de Torres en este ámbito incluye participación activa en campañas de recaudación de fondos destinadas al rescate, recuperación médica y colocación en adopción responsable de animales rescatados.

Su rol como embajador también implica utilizar su imagen pública para visibilizar la problemática y fomentar la adopción como alternativa a la compra de mascotas.

El compromiso del deportista trasciende lo institucional. A través de sus redes sociales, Torres comparte regularmente momentos junto a sus dos perras, Minnie y Lluna, documentando paseos, actividades recreativas y momentos cotidianos que reflejan su estilo de vida familiar integrado con sus mascotas.

La combinación de éxito deportivo y responsabilidad social ha generado una ola de admiración entre sus seguidores, quienes reconocen en el jugador un modelo que equilibra la excelencia profesional con valores humanitarios. Su trabajo con Wild at Heart Foundation continúa expandiéndose, sumando voluntades a una causa que afecta a millones de animales en todo el planeta.