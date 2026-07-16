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Jueves, 16 de julio de 2026
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Diosdado Cabello

Rechazo a ataques de Diosdado Cabello a periodistas, a los que acusó de 'palangrismo': "alimenta un clima de hostilidad contra la prensa"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello (AFP)
Aunque el régimen se ha caracterizado por las mentiras y los engaños hacia el pueblo venezolano, Cabello aseguró tener la verdad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela se pronunció este jueves sobre las despectivas y polémicas declaraciones de Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen venezolano, atacando a periodistas y medios que cubren la tragedia por los terremotos.

En un comunicado en redes sociales, el SNTP mostró su rechazo hacia los señalamientos de Cabello, quien durante una emisión de su programa 'Con el mazo dando', apuntó contra periodistas, artistas y opositores.

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"Rechazamos las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio", señaló el sindicato.

Según menciona el SNTP, "este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno".

Asimismo, recordó que "informar sobre una emergencia, documentar sus consecuencias y dar voz a las víctimas forma parte del trabajo periodístico y está protegido por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información".

"Exigimos respeto a la labor de la prensa y el cese de la estigmatización contra periodistas y medios", finalizó el organismo.

"Se cayeron formas y logró verse lo impuro de algunos seres, lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una hoguera, quisieron hacer una fiesta de sangre, de muerte", aseguró el número dos del chavismo.

Utilizando nuevamente el argumento de "noticias falsas", Cabello dijo: "Voy a hacer como un recuento de todos los 'fake news' que ellos inventaron y las respuestas que hemos dado, de manera contundente".

Aunque el régimen se ha caracterizado por las mentiras y los engaños hacia el pueblo venezolano, Cabello aseguró tener la verdad:

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"La verdad derrumba todo, cuando tiene los argumentos necesarios no hay forma de pararla", dijo.

El "palangrismo" del que habla Cabello es un término usado principalmente en Venezuela para describir la práctica periodística de recibir pagos ilícitos, comúnmente conocida como "palangre", a cambio de publicar, ocultar o alterar información.

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