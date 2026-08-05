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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Cruz Roja Venezolana

Cruz Roja Venezolana instala dos estaciones de potabilización de agua en La Guaira

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatistas de la Cruz Roja Venezolana - Foto de referencia: EFE
Rescatistas de la Cruz Roja Venezolana - Foto de referencia: EFE
Según informó la institución, los ciudadanos deberán llevar envases limpios de uso exclusivo para almacenar el agua suministrada.

La Cruz Roja Venezolana puso en funcionamiento dos plantas de potabilización de agua en La Guaira, como parte de la respuesta humanitaria ante la emergencia generada por los terremotos.

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La institución explicó que estas estaciones están habilitadas las 24 horas del día para suministrar agua apta para el consumo, destinada a las comunidades afectadas.

Estos se encuentran situados en el Hospital de Campaña de la Cruz Roja Venezolana, instalado en el estadio José Luis García Carneiro de Macuto, y en la plaza Padre Machado de Maiquetía.

Según informó la institución, los ciudadanos deberán llevar envases limpios de uso exclusivo para almacenar el agua suministrada.

El último balance del régimen venezolano es del 3 de agosto y sostiene que 6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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