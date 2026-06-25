Reportan saqueos en comercios de La Guaira y Catia La Mar tras los devastadores terremotos en Venezuela

Decenas de ciudadanos aprovecharon este jueves la emergencia debida a los terremotos que impactaron a Venezuela para irrumpir en distintos establecimientos comerciales de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los movimientos sísmicos ocurridos el miércoles.

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Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran a grupos de personas ingresando a locales que sufrieron graves daños estructurales o quedaron reducidos a escombros tras los sismos.

En medio de la emergencia, varios individuos se llevaron productos y otros artículos, mientras la zona enfrentaba las consecuencias de la tragedia.

Asimismo, una sucursal de la cadena Farmatodo en Catia La Mar habría sido saqueada tras los fuertes terremotos que azotaron Venezuela en la tarde de este miércoles, según medios internacionales.

Varias imágenes compartidas por usuarios en Instagram muestran los estantes vacíos y destruidos.

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Este jueves la jefe del régimen de Venezuela, Delcy Rodrígurez, aseguró que el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela ha ascendido a al menos 164, con 971 heridos.

Según Rodríguez, se han registrado alrededor de 30 réplicas tras los dos terremotos más fuertes del miércoles.

Las autoridades informaron inicialmente de 32 muertos y más de 700 heridos.

De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo que se presentó en Venezuela fue de 7,5 y el epicentro fue en la costa del país, cerca de Caracas.

El SGC también informó que el sismo registró una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, una condición que suele facilitar que estos eventos sean percibidos en amplias zonas, según factores como su magnitud y las características geológicas de cada territorio.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los puntos de referencia más cercanos al epicentro fueron Maracay, a 73 kilómetros; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros de distancia, todas ubicadas en Venezuela.