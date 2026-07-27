"Le digo al presidente Abelardo que me escuche, tengo mucho para hablar con él": Angie Rodríguez hace graves denuncias sobre cierre del Gobierno Petro

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exsecretaria general de la Presidencia, denunció graves irregularidades que se estarían presentando en los últimos días del Gobierno Petro.

Rodríguez cuestionó una multimillonaria reasignación presupuestal hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad salpicada por la corrupción.

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"No voy a permitir que una falta de planeación afecte los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la vivienda, a la educación y los derechos colectivos de esta comunidad que es tan vulnerable en el país", declaró Rodríguez.

Rodríguez denunció presiones indebidas de altas funcionarias del gobierno. "Hago un llamado a la señora directora del DAPRE, Nhora Mondragón, a la señora directora del presupuesto, deje de estar llamando a mis funcionarios a presionarlos indebidamente a que cometan delitos", afirmó la directora, señalando un posible prevaricato en estas acciones.

La funcionaria reveló que "son más de 137 actuaciones que he adelantado" ante la Fiscalía y órganos de control, y anunció que tomará "acciones legales" contra el decreto presidencial por "presunta desviación de poder" y "presunta falsa motivación".

Rodríguez resaltó que la UNGRD dispondrá de 8 billones de pesos para contratar mediante contratación directa en los días restantes de gobierno.

Rodríguez denunció además que le fue retirado el acceso a la Casa de Nariño y reducido su esquema de seguridad. "Si uno no tiene la seguridad, si uno no tiene las condiciones necesarias para poder hablar, es muy difícil", expresó.

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La funcionaria reveló la existencia de bodegas digitales en el gobierno: "Sí hay bodegas, yo lo viví. Cuando ven que algo los está afectando, tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas".

La directora solicitó reunirse con el presidente electo Abelardo de la Espriella: "Me gustaría hablar con él personalmente, que tengo mucho para hablar con él, que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada".

Rodríguez se declaró "defraudada" de Petro y afirmó que "los que traicionaron este proyecto político fueron esas personas que yo he venido denunciando".

Este lunes, la respuesta del presidente Petro en redes sociales fue calificar a Rodríguez como "una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido", y solicitó "declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente".