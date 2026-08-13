Joven abogada fue encontrada sin vida abrazando a su mascota entre escombros tras el devastador terremoto

La tragedia del terremoto en Colombia dejó una de las historias más conmovedoras sobre lealtad y sacrificio.

Lenni Fernández, una joven abogada colombiana, fue encontrada sin vida entre los escombros, pero abrazando firmemente a su perro Salomón, quien logró sobrevivir gracias a la protección de su dueña.

El hallazgo del cuerpo de Fernández reveló el acto de amor incondicional que caracterizó sus últimos momentos.

Según los relatos, la profesional quedó atrapada bajo los bloques de concreto, pero en lugar de buscar únicamente su propia supervivencia, utilizó su cuerpo como escudo protector para su mascota. Salomón, también conocido como Chalito, fue rescatado con vida, convirtiéndose en testimonio viviente de la entrega de su dueña.

Quienes conocieron a Lenni Fernández la describen como una persona profundamente espiritual y comprometida.

La joven abogada dedicaba su vida a cultivar valores de fe y amistad, encontrando en la creación razones para la gratitud. Su mascota era considerada uno de esos regalos especiales, y la forma en que la encontraron abrazándolo se convirtió en evidencia tangible de su comprensión sobre la lealtad y el cuidado hacia los seres más vulnerables.

La historia de Fernández ha trascendido fronteras, convirtiéndose en símbolo de fidelidad y amistad entre humanos y animales.

Mientras tanto, en medio de la devastación, la solidaridad emerge como respuesta ciudadana. Aproximadamente 800 jóvenes que cumplen servicios sociales a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario llegaron voluntariamente al colegio privado de Santo Inés para colaborar en las labores de remoción de escombros.

Estos jóvenes se sumaron activamente a las tareas de limpieza y recuperación de los espacios afectados por el sismo.

La jornada busca apoyar a la comunidad educativa y demuestra cómo el servicio comunitario puede transformarse en una oportunidad concreta para atender las necesidades urgentes que surgen tras una catástrofe natural.