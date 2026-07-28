Más de 200 parejas se han casado tras interactuar en aplicación de citas lanzada por un gobierno para combatir la baja natalidad

Un total de 265 parejas se han casado tras conocerse en una aplicación de citas con inteligencia artificial que lanzó el gobierno de Tokio en 2024 para contrarrestar la baja tasa de natalidad de Japón, según los datos oficiales.

La app "TOKIO: Enmusubi" entró en funcionamiento en septiembre de 2024 después de que una encuesta revelara que alrededor del 70% de las personas interesadas en casarse no participaban activamente en actividades para hallar pareja.

Para garantizar que solo se unan personas interesadas en casarse, quienes se inscriben deben demostrar que son legalmente solteros y pasar una entrevista en línea, entre otras condiciones.

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Al 30 de junio de 2026, la aplicación contaba con 16.000 miembros registrados —de unos 36.000 solicitantes— y 760 parejas en "relaciones serias", de acuerdo con datos del gobierno publicados este mes.

Un total de 265 parejas se han casado

El gobierno citó a una mujer bajo seudónimo que dijo haber probado esta herramienta tecnológica "como última oportunidad" al acercarse a los 40 años.

"Después de varias citas a ciegas, conocí a mi actual esposo a finales de agosto, y comenzamos una relación seria a mediados de septiembre", dijo. "Acepté su propuesta de matrimonio a finales de diciembre".

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El número de bebés nacidos en Japón de ciudadanos locales alcanzó un nuevo mínimo histórico de 671.236 en 2025, en su décimo descenso anual consecutivo, mostraron los datos oficiales en junio.

Las muertes duplicaron con creces esa cifra y llegaron a 1,6 millones.

La tasa de fertilidad bajó ligeramente 0,01 puntos hasta 1,14, aunque los matrimonios aumentaron un poco, según los registros del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social.