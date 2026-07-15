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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

Impresionante video: EE. UU. disparó contra buque que intentaba romper el bloqueo de puerto iraní

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: CENTCOM EE. UU.
Foto: CENTCOM EE. UU.
Esta es la primera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza una embarcación desde que reinstauró el bloqueo de los puertos.

Un avión del Ejército de Estados Unidos disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio cuando intentaba romper el bloqueo naval de los puertos iraníes, según informó el Comando Central (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses aplicaron medidas de bloqueo naval contra Irán el 15 de julio, al inmovilizar un petrolero sin carga que intentaba navegar hacia un puerto iraní en el Golfo Arábigo", dijo el organismo militar estadounidense.

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Y explicó que "las fuerzas del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) observaron al M/T Belma, con bandera de Curazao, navegando por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg", uno de los territorios más disputados en el conflicto y principal bastión petrolero de Irán.

Según el Centcom, el buque comercial "ignoró múltiples advertencias mientras intentaba violar el bloqueo estadounidense", por lo que un avión estadounidense "inutilizó el buque tras disparar misiles Hellfire contra la chimenea del mismo".

En un impactante video desclasificado el Comando Central mostró el rápido pero contundente método para inutilizar esta embarcación.

"El buque ya no se dirige a Irán", agregó.

El Centcom recordó, además, que las fuerzas estadounidenses "reanudaron el bloqueo naval contra los buques que transitan hacia o desde puertos y zonas costeras iraníes a las 16:00 h (hora del Este) del 14 de julio".

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Durante las primeras 24 horas de aplicación de la medida, Estados Unidos ha desviado a "dos buques comerciales que cumplían con las normas y ha inutilizado un buque que no las cumplía".

Esta es la primera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza una embarcación desde que reinstauró el bloqueo de los puertos.

Las fuerzas estadounidenses habían bloqueado anteriormente los puertos iraníes desde el 13 de abril hasta el 18 de junio, período durante el cual inhabilitaron nueve barcos y redireccionaron más de 140, según el CENTCOM.

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