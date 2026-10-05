Joven denuncia que fue retirado de un vuelo en Bogotá tras negarse a cambiar de asiento con otros pasajeros

Un joven que tenía previsto viajar desde Bogotá hacia Estados Unidos se vio involucrado en un incidente a bordo de un avión de Delta, luego de negarse a cambiar el asiento que le habían asignado.

Según el relato del joven y las imágenes que él mismo grabó durante el hecho, el inconveniente comenzó cuando integrantes de la tripulación le solicitaron que cediera su puesto para que otro pasajero pudiera sentarse junto a su pareja.

De acuerdo con la versión del pasajero, otro viajero buscaba ocupar un asiento junto a su pareja, motivo por el cual la tripulación le habría pedido que aceptara otro lugar dentro de la aeronave.

VEA TAMBIÉN Avión militar con 32 personas a bordo se estrelló en el sur de Nigeria o

El joven revisó el asiento que le ofrecieron, pero manifestó que no estaba de acuerdo con el cambio debido a que consideraba que el nuevo espacio no era cómodo por sus dimensiones.

Tras rechazar la propuesta, se produjo una discusión entre el pasajero y algunos integrantes de la tripulación.

El pasajero contó que decidió utilizar sus Meta Glasses, unas gafas inteligentes equipadas con cámara, para registrar lo que estaba sucediendo.

Según explicó, comenzó a grabar después de sentirse presionado por miembros de la tripulación. En las imágenes quedaron registrados algunos momentos del intercambio ocurrido dentro del avión.

El joven aseguró que quería dejar constancia de lo sucedido porque consideraba que estaba siendo tratado de manera injusta.

Finalmente, el pasajero fue retirado de la aeronave antes de que pudiera realizar el viaje.

El video posteriormente difundido en redes sociales muestra parte del procedimiento y de la discusión que tuvo lugar dentro del avión.

De acuerdo con su versión, terminó fuera del vuelo luego de mantener su negativa a cambiar de asiento. Hasta el momento la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.