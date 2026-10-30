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Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en NTN24 tras el megaoperativo contra el crimen 'Kratos' en la ciudad.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha implementado una estrategia frontal contra la criminalidad urbana en Colombia mediante operativos de gran envergadura en las principales ciudades del país, marcando un cambio sustancial en la política de seguridad ciudadana frente a la administración anterior.

La serie de operaciones inició el 24 de septiembre con el operativo Iron en Cali, donde más de 1.200 uniformados realizaron 100 allanamientos y lograron cerca de 80 capturas de miembros de estructuras criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión.

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El megaoperativo más reciente, denominado Kratos, se realizó el 28 de octubre en Bogotá con más de 1.400 integrantes de la policía y el Ejército.

La operación resultó en diez bandas criminales desarticuladas, 172 capturados y más de 114 allanamientos, constituyendo lo que el gobierno califica como un golpe sin precedentes al crimen en la capital colombiana.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la diferencia con la administración anterior:

"El presidente Petro, en cierta forma, romantizaba a los delincuentes urbanos. Él manifestaba insistentemente que había que comprender a quien se roba un celular porque lo hace para regalárselo a su novia".

Entre las bandas desarticuladas en Bogotá se encuentran Los Ingenieros, responsables de homicidios, torturas y extorsiones, incluyendo el caso de una mujer a quien cortaron la mano por no pagar una extorsión.

La banda Satanás, con seis miembros capturados, se caracterizaba por grabar sus actos de violencia y asesinatos para posteriormente enviar los videos a otras víctimas de extorsión como método de intimidación.

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Galán explicó que la mayoría de las capturas en Bogotá (más de 100 de 104 proyectadas) se realizaron con orden judicial, lo que demuestra la solidez de las investigaciones y aumenta las posibilidades de que los capturados enfrenten procesos judiciales sólidos con medidas de aseguramiento intramural.

El alcalde anunció que en próximas fases se priorizará la lucha contra delitos que más afectan a los bogotanos, como el hurto violento de celulares, bicicletas y vehículos, así como el fleteo, modalidad en la que asesinan a personas después de robarles recursos recién sacados del banco.

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