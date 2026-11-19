Recientemente, la cantante Joy Huerta salió al paso de las versiones que señalan a su cuñada, Mónica León, esposa de Jesse Huerta, como una posible responsable de la separación del dúo musical 'Jesse & Joy'.

Durante un encuentro con periodistas, la artista fue consultada sobre los rumores que apuntan a León como la supuesta 'manzana de la discordia' entre los hermanos.

Ante las preguntas, Joy aseguró desconocer esa situación y dejó claro que no puede responder por las declaraciones ni las decisiones de otras personas.

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"¿Cómo te voy a decir algo así?, yo ni sé... Ella es dueña de sus palabras y yo a ella la amo", expresó la artista.

La separación artística entre Jesse Huerta y su hermana Joy Huerta abrió interrogantes sobre el futuro del nombre 'Jesse & Joy'.

Ante tal situación, Jesse adelantó que analizará las condiciones legales para determinar cómo podrá utilizarse dicho sello musical.

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Aunque reconoció que no ha buscado asesoría, dejó claro que no descarta tomar medidas legales.

"Eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer", expresó al referirse a este asunto.

Jesse Huerta anunció su salida y pausa del dúo Jesse & Joy el pasado 16 de septiembre de 2026, tras más de 20 años de trayectoria juntos.