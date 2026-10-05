Avión militar con 32 personas a bordo se estrelló en el sur de Nigeria

Un avión de la Fuerza Aérea nigeriana se estrelló el lunes en el estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, con 32 personas a bordo, según el ejército y el ministro de Aviación.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Ehimen Ejodame, declaró que el avión realizaba una "misión rutinaria" desde Benin City, en el sur del país, hacia Lagos, la capital económica, cuando se estrelló en Igbokoda, en el estado de Ondo.

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"Las informaciones preliminares indican que había 25 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo", declaró en X el ministro de Aviación, Festus Keyamo.

Keyamo añadió que se había localizado el fuselaje del avión, que se estrelló cerca de una base naval.

"Lamento informar al público en general que los Controladores de Tráfico Aéreo me han notificado la desaparición de una aeronave militar con número de cola NGR 931, en ruta desde Benín hacia Lagos a las 0913 horas de hoy temprano. Todos los esfuerzos por contactar a la aeronave por radio resultaron infructuosos. Posteriormente, la información confirmó que la aeronave militar se ha estrellado cerca de la Base Naval en Igbokoda, Estado de Ondo. Los restos han sido localizados y las operaciones de búsqueda y rescate están en curso", agregó.

Un vídeo difundido en las redes sociales mostraba a un grupo de personas junto a un río mientras los equipos de rescate buscaban en la zona desde una embarcación.

"Las operaciones de búsqueda y rescate, en coordinación con las autoridades competentes y los servicios de emergencia, están actualmente en curso", declaró Ejodame.