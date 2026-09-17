La aceptación de la censura: régimen de Venezuela desbloquea varias páginas de medios; acceso a NTN24.com es intermitente

Tras el anuncio hecho por el régimen, la misma noche del miércoles se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que era posible el acceso a www.ntn24.com sin el uso de una VPN.

Fueron años en los que la mordaza mediática del chavismo impidió a los venezolanos informarse de manera libre a través de este y otros medios de comunicación digitales, que tuvieron que usar dominios alternos durante varios años, los cuales también eran bloqueados constantemente por el régimen.

Igualmente, en los últimos años, el creciente uso de las VPN en Venezuela se convirtió en la herramienta de miles de ciudadanos para evadir la censura.

También jugaron todos estos años un papel muy importante las redes sociales. En el caso de NTN24, canales como YouTube, Instagram, Facebook y X, entre otros, permitieron mantener contacto con los millones de venezolanos que cada día se informan a través de nuestros contenidos.

El régimen venezolano hizo el anuncio en las últimas horas sobre el restablecimiento del acceso a distintos portales de medios nacionales e internacionales que habían sido bloqueados durante 10 años por la dictadura.

A través de un comunicado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en control del régimen, se anunció el restablecimiento del acceso a diferentes portales informativos, entre ellos NTN24.

El organismo, que por orden del régimen ha censurado distintos medios, aseguró que dio instrucciones a los operadores de Internet para que levanten la restricción de acceso a los portales informativos censurados durante una década.

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"A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", informó Conatel.

"Esta medida garantiza nuevamente la disponibilidad directa de dichos espacios informativos dentro de las redes de telecomunicaciones del país", agregó.

Cabe resaltar que el levantamiento de la censura de prensa ha sido una de las condiciones expresadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para poder llegar a un escenario de elecciones verdaderamente libres en Venezuela.

Usuarios en redes sociales reportaron el acceso a distintos medios informativos en las últimas horas, entre ellos, NTN24.

No obstante, el anuncio de desbloqueo hecho por el régimen tiene opacidad, porque no se ha publicado una lista de medios a los que ahora se podrá acceder ni tampoco se ha dicho cuántos son.