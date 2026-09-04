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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional evalúa la posibilidad de abrir una oficina en Caracas, Venezuela

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a sus escoltas / Bandera de Venezuela - Fotos de referencia: EFE
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a sus escoltas / Bandera de Venezuela - Fotos de referencia: EFE
Según la instancia, la propuesta se encuentra bajo consideración y ha sido tema central de conversaciones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa la posibilidad de abrir una oficina en Caracas, Venezuela. Esto, como parte de una "profunda reanudación" de sus relaciones institucionales.

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Según la instancia, la propuesta se encuentra bajo consideración y ha sido tema central de conversaciones, aunque aún no se ha tomado una decisión final.

Tras más de dos décadas de distanciamiento, altos funcionarios del FMI visitaron la capital venezolana a finales de julio.

De momento, un equipo técnico del organismo se encuentra en la capital venezolana contemplando la mencionada posibilidad.

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A mediados de abril del año en curso, Delcy Rodríguez reveló que mantuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar acceso a aproximadamente 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG).

Durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón, Rodríguez dijo: “Hoy hablé con la directora general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro”.

Explicó, en ese momento: “Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”.

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En pasadas declaraciones, Georgieva aseguró que la organización actuará con “gran celeridad” para simplificar el acceso de Venezuela a instrumentos de financiación.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos consiste en que Venezuela vuelva a proporcionar datos macroeconómicos fiables.

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