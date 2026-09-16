Juez de Nueva York fija para el 8 de octubre audiencia sobre la solicitud de fianza de Cilia Flores

De acuerdo con una orden fechada este miércoles 16 de septiembre, el juez federal Alvin K. Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fijó para el 8 de octubre de 2026, a las 10:30 a. m., la audiencia relacionada con la solicitud de fianza presentada por Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro.

En esa línea, el togado estableció la fecha para la audiencia luego de que la defensa de la esposa del dictador Nicolás Maduro y el Gobierno de Estados Unidos acordaran un cronograma para presentar sus argumentos.

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Según el cronograma propuesto por las partes, el Gobierno de Estados Unidos deberá presentar su respuesta el 23 de septiembre, mientras que la defensa de Flores tendrá hasta el 30 de septiembre para presentar su réplica.

Recientemente, la defensa de Cilia Flores solicitó ante la justicia norteamericana una medida fianza bajo arresto domiciliario.

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Flores y Maduro tienen más de ocho meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

Flores se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una prisión federal ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Está acusada por la justicia de Estados Unidos de delitos graves relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

El juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro en Estados Unidos comenzará el 1 de junio de 2027 en la Corte Federal del Distrito Sur de NY.

Estando en el poder, Maduro y Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

Históricamente, Flores ha sido descrita como una operadora política central y un pilar de la consolidación institucional de la tiranía en Venezuela.