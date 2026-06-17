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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Petróleo

La AIE prevé una fuerte caída de la demanda de petróleo y alerta sobre un aumento en la oferta para el año 2027

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo | Foto Canva
Petróleo | Foto Canva
"Aunque volvamos a los precios que el mundo ha conocido anteriormente, esta crisis ha provocado ondas de choque en el sector energético mundial", sostuvo la organización en el informe.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) volvió a revisar este miércoles su previsión de demanda mundial de petróleo para 2026, al señalar el impacto "considerable" del conflicto en Medio Oriente incluso después del acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán.

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Según un nuevo informe mensual del organismo, la demanda mundial caerá en 1,1 millones de barriles diarios (mbd) en 2026, una disminución casi tres veces mayor que la prevista el mes pasado, cuando el organismo aún contaba con un regreso a la normalidad a partir de junio.

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Las cifras preliminares muestran que las entregas de petróleo del segundo trimestre de 2026 cayeron casi un 5% interanual, debido "al aumento de los precios del combustible ya las dificultades de suministro" desde que, a finales de febrero, el conflicto en Medio Oriente provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del crudo mundial.

"Las reservas siguen reduciéndose a un ritmo récord, a pesar de la marcada caída de la demanda de petróleo", añadió la agencia en su reporte.

La caída de las reservas es especialmente pronunciada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanzaron su nivel más bajo desde 1990 al retroceder en unos 163 millones de barriles.

Del mismo modo, si bien la demanda está en baja, la oferta mundial de petróleo se encuentra aún más debilitada: en mayo, la producción cayó a 94,5 mbd, es decir, un 12,5% menos que antes del inicio del conflicto.

Cambios en el mercado para 2027

Asimismo, persisten "limitaciones operativas y políticas" que "ensombrecen las perspectivas", matizó la agencia, que no prevé un repunte de la demanda ni de la oferta de petróleo antes de 2027.

El director de la AIE, Fatih Birol, abogó el martes por una "reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz" para salir de la crisis energética mundial, que ya está llevando a los países afectados a revisar sus políticas.

"Aunque volvamos a los precios que el mundo ha conocido anteriormente, esta crisis ha provocado ondas de choque en el sector energético mundial", sostuvo.

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Esta situación "está llevando a los países a revisar su política energética, su estrategia, sus opciones o sus socios", predijo también Birol.

Para el próximo año, la AIE anticipa un aumento "modesto" de la demanda (en torno a 2 mbd), pero un fuerte repunte de la oferta (+8 mbd), lo que podría ofrecer un "alivio bienvenido" al mercado petrolero y una "oportunidad" para reconstruir las reservas.

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