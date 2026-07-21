Ministerio de Salud del régimen responde si es posible transmisión de persona a persona de hantavirus en Venezuela tras confirmarse tres muertes

El Ministerio de Salud del régimen de Venezuela se pronunció este martes sobre la posibilidad de que el hantavirus se transmita en el país, de persona a persona, como en tiempos de la pandemia del coronavirus (covid-19), tras confirmar que tres personas murieron en las últimas horas por esa enfermedad.

La entidad del régimen, ahora encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, señaló que no hay evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio precisó que "este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados".

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"No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país", precisó el Ministerio en su nota divulgada por el canal estatal.

El Ministerio se pronunció tras confirmar este martes el fallecimiento de tres personas por hantavirus en Anzoátegui, un estado del este del país.

Otras dos muertes, ambas de profesionales de la salud en el estado Barinas, aún están bajo investigación, agregó la dependencia del régimen venezolano.

El hantavirus es un virus transmitido por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron el mes pasado que habían finalizado su respuesta al brote de hantavirus vinculado a un crucero, casi dos meses después de que el virus causara la muerte de tres personas.

El virus Andes involucrado en ese brote es el único hantavirus conocido que puede propagarse a través del contacto cercano y prolongado entre personas.