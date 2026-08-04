NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
César Farías

"Soy entrenador de fútbol, no artista": la molestia de César Farias con un camarógrafo durante un partido de su equipo en Ecuador

agosto 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
El episodio se presentó durante el partido entre Leones del Norte y Barcelona por la jornada 23 de la liga local, que terminó empatado a un gol.

El entrenador venezolano César Farías protagonizó en las últimas horas un desencuentro con un camarógrafo durante un partido de la liga local en Ecuador mientras dirigía a Barcelona de Guayaquil.

El episodio se presentó durante el partido entre Leones del Norte y Barcelona por la jornada 23 de la liga local, que terminó empatado a un gol.

Cuando transcurrían 60 minutos de juego y el equipo de Farías se encontraba por debajo en el marcador, la transmisión oficial lo enfocó justo en el momento en el que se encontraba dando indicaciones a dos jugadores que se prestaban a ingresar.

o

En el momento en el que les hablaba a Darío Benedetto y Sergio Díaz para su ingreso, Farías se vio incómodo por ser captado directamente en cámara y enfrentó al camarógrafo. “Soy entrenador de fútbol, no artista”, dijo Farías visiblemente incómodo por la situación.

En ese instante, el mismo Farías se dirigió hacia donde estaba la cámara, pero la transmisión oficial cambió la toma y no se supo en qué terminó la situación.

Finalmente, Barcelona terminó empatando el encuentro, gracias al tanto de Sergio Díaz, uno de los jugadores que ingresó durante el suceso polémico.

El presente del equipo de Guayaquil no es el mejor actualmente. Con 35 puntos, los dirigidos por Farías son quintos en la tabla general del torneo a 33 del líder, Independiente del Valle.

Incluso, los malos resultados han derivado en cuestionamientos hacia el exentrenador de la selección venezolana, por lo que algunos aficionados y periodistas han pedido su salida.

o

Cabe resaltar que Farías ha protagonizado distintos episodios polémicos dirigiendo en diferentes países. Precisamente en Ecuador fue sancionado por agredir a un rival cuando dirigía al Aucas, lo que le valió la salida temprana de ese club una sanción por varios años sin dirigir en ese país.

Temas relacionados:

César Farías

Fútbol

Selección de Venezuela

Ecuador

Polémica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro e Iván Cepeda / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro, una vez más y sin pruebas, aseguró que hubo fraude electoral en Colombia y que Iván Cepeda fue el ganador

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Álex Saab

Jueza de EE. UU. fijó fecha para el juicio contra Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que hay una "última oportunidad para Irán", donde se registró una escalada de ejecuciones

Atentado en Cúcuta - EFE
Cúcuta

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Díaz-Canel y el presidente Gustavo Petro. (EFE)
Gustavo Petro

Petro se despide del gobierno envuelto en escándalos pero dando "honores" y un abrazo a temible tirano: así fue su visita a la dictadura de Cuba

Más de Deportes

Ver más
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Carlo Ancelotti

"Hemos hablado con Ancelotti": confirman que el entrenador de Brasil es pretendido por importante selección europea

Selección de Argentina - EFE
Selección Argentina

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo”: carta de despedida de un referente de Argentina sacude a la selección

Roberto Mancini, extécnico de la Selección de Italia - Foto: EFE
Italia

Selección de Italia tiene nuevo técnico: Roberto Mancini regresa para levantar a la Azzurra de su crisis

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Marco Rubio - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Aseguran que anuncio de Dinorah Figuera y asamblea afín al régimen venezolano sobre mesa de trabajo conjunta "es planificado por Marco Rubio y Donald Trump"

Alias Pocho condenado y beneficiado por el Gobierno Petro-Foto: EFE/ captura de video
Gustavo Petro

Escándalo en Colombia por criminal condenado y beneficiado por el Gobierno Petro del cual no hay registros sobre sus traslados a diferentes cárceles: el preso no aparece

Actor Anthony Hopkins y Gustavo Dudamel, músico venezolano - Fotos: EFE
Gustavo Dudamel

El actor Anthony Hopkins lanza disco de música clásica con la participación del venezolano Gustavo Dudamel

Joven colombiano | Foto: EFE
Migrantes Estados Unidos

¿Quién era el joven colombiano que falleció frente a su hija en medio de procedimiento de ICE?

John Barrett | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

¿Cuál fue la razón detrás de la rápida visita de John Barrett a la Universidad Central de Venezuela?

Estudiante - Foto Canva
Educación

Profesionales latinoamericanos pueden aplicar a convocatoria de becas en universidad de Europa que estará abierta hasta finales de mes

Manifestaciones conmemorativas del 28J en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

El fraude no mató la esperanza de Venezuela: así transcurrieron las manifestaciones del 28J

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023