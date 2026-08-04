"Soy entrenador de fútbol, no artista": la molestia de César Farias con un camarógrafo durante un partido de su equipo en Ecuador

El entrenador venezolano César Farías protagonizó en las últimas horas un desencuentro con un camarógrafo durante un partido de la liga local en Ecuador mientras dirigía a Barcelona de Guayaquil.

El episodio se presentó durante el partido entre Leones del Norte y Barcelona por la jornada 23 de la liga local, que terminó empatado a un gol.

Cuando transcurrían 60 minutos de juego y el equipo de Farías se encontraba por debajo en el marcador, la transmisión oficial lo enfocó justo en el momento en el que se encontraba dando indicaciones a dos jugadores que se prestaban a ingresar.

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En el momento en el que les hablaba a Darío Benedetto y Sergio Díaz para su ingreso, Farías se vio incómodo por ser captado directamente en cámara y enfrentó al camarógrafo. “Soy entrenador de fútbol, no artista”, dijo Farías visiblemente incómodo por la situación.

En ese instante, el mismo Farías se dirigió hacia donde estaba la cámara, pero la transmisión oficial cambió la toma y no se supo en qué terminó la situación.

Finalmente, Barcelona terminó empatando el encuentro, gracias al tanto de Sergio Díaz, uno de los jugadores que ingresó durante el suceso polémico.

El presente del equipo de Guayaquil no es el mejor actualmente. Con 35 puntos, los dirigidos por Farías son quintos en la tabla general del torneo a 33 del líder, Independiente del Valle.

Incluso, los malos resultados han derivado en cuestionamientos hacia el exentrenador de la selección venezolana, por lo que algunos aficionados y periodistas han pedido su salida.

Cabe resaltar que Farías ha protagonizado distintos episodios polémicos dirigiendo en diferentes países. Precisamente en Ecuador fue sancionado por agredir a un rival cuando dirigía al Aucas, lo que le valió la salida temprana de ese club una sanción por varios años sin dirigir en ese país.