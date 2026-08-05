Régimen de Nicaragua
Programa: La Tarde
En Nicaragua es necesario “otro tipo de herramientas y de presiones que no se han utilizado”
La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria en Washington convocada por la administración del presidente Donald Trump, tras el anuncio de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua. La reunión concluyó con un llamado a "acciones urgentes" para evitar la consolidación de la dictadura y proteger la democracia de la nación centroamericana.