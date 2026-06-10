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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Trump dice que Estados Unidos podría no renovar el acuerdo de libre comercio T-MEC: "No necesitamos nada"

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: EFE
Las partes del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar sus términos por otros 16 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que no busca una simple renovación del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC, lo que prepara el terreno para prolongadas negociaciones en los próximos meses.

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Las partes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar sus términos por otros 16 años.

Sin una renovación, y a menos que una de las partes se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036.

"No busco renovarlo", declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca, al ser preguntado por la fecha límite del 1 de julio.

"No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros", añadió.

México y Canadá son los dos principales socios comerciales de Estados Unidos.

Los intercambios entre los tres países representaron un total de 1,6 billones de dólares en 2025, según datos del gobierno estadounidense. El déficit comercial de Estados Unidos con México se encuentra, además, entre los más importantes.

Pero las relaciones comerciales entre los tres países se tensaron desde el retorno de Trump al poder el año pasado.

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El principal motivo de fricción ha sido la imposición de aranceles a los productos canadienses y mexicanos, en represalia, según el presidente estadounidense, a la incapacidad de Ciudad de México y Ottawa de cerrar sus respectivas fronteras a los tráficos de drogas y a los migrantes.

Sin embargo, estos aranceles no afectan a los productos que ingresan en Estados Unidos en el marco del T-MEC, que representan más del 80% del total, según Canadá y México.

A comienzos de mes, Canadá y México solicitaron la renovación del acuerdo por 16 años, como prevé el texto.

Washington, por su parte, decidió abrir negociaciones bilaterales con sus dos socios.

Los funcionarios estadounidenses han elogiado el enfoque de México en las negociaciones comerciales, pero no así el de Canadá y de su primer ministro Mark Carney, convertido en uno de los críticos más prominentes de Trump en el escenario mundial.

Una primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México tuvo lugar en mayo. Está prevista una nueva ronda en Washington la semana próxima.

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