La creativa respuesta de Lele Pons a Nicolás Maduro, quien aseguró que la cantante estaba “deprimida”

La situación en Venezuela continúa tensa luego de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude y sin revelar las actas de votación ni la totalidad de los resultados.

Debido a esto, la líder opositora María Corina Machado ha publicado las actas que muestran que Edmundo González Urrutia fue el ganador y por un amplio margen, por lo que ha convocado marchas a nivel nacional e internacional exigiendo transparencia en el proceso y que Maduro reconozca su derrota.

A las convocatorias de Machado se han unido diferentes personalidades como líderes políticos internacionales, exiliados venezolanos, actores, influencers, modelos, músicos, en fin, millones de personas exigiendo la liberación y el regreso de la democracia a Venezuela.

Una de las personalidades que ha unido a esta protesta, pero desde ángulo, fue Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, la famosa cantante y modelo venezolana que ha utilizado sus redes sociales para propagar el mensaje de la oposición y exigir justicia en las elecciones presidenciales.

La reconocida influencer convocó durante una trasmisión en vivo con María Corina Machado a un concierto titulado “Gran Protesta Mundial por la Verdad” en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lo que desató la furia de Maduro en Venezuela.

El líder del régimen le respondió: “Ahora hay una tal Lele Pons y ella quiere desde Miami, con un concierto el sábado, imponer a un gobierno en Venezuela, pero ¿quién dijo que Lele Pons es política? (…) Yo le digo a Lele Pons: no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela y ustedes pueden conspirar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas”.

A las palabras del líder del régimen, respondió Pons en su cuenta de X: “¿Te molesté? No me vas a callar, Maduro. Ganó Venezuela”.

El rifirrafe no ha parado entre los dos y Maduro volvió a arremeter contra la celebridad: “Lele Pons está deprimida, lo que ha hecho es llorar desde el sábado, me cuentan sus amigas. Nos escriben sus amigas. Me escriben ahora por Telegram”.

Lele Pons le respondió a Maduro, pero de una jocosa manera, burlándose de lo que dijo. La cantante utilizó como fondo el video de Maduro diciendo que ella está deprimida y empieza a fingir que está poniendo atención y cuando menciona que fueron las amigas las que le contaron sobre su estado mental, aparecen tres de ellas echándose culpas por haber “contado” al líder del régimen que estaba deprimida.

“ACÁ LA TAL “LELE PONDS Y SUS AMIGAS” … okay entonces envíanos las actas por Whatsapp”, escribió de copy la artista y su publicación ya acumula más de 14.000 visualizaciones, cerca de 700.000 likes y miles de comentarios burlándose de lo dicho por Nicolás Maduro.