La escritora canadiense, de 76 años, Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura fue otorgado este jueves a la poeta canadiense Anne Carson, ensayista y especialista en estudios clásicos que aporta un enfoque moderno al misticismo y a la antigüedad en sus escritos sobre el amor, el deseo y la desesperación.

La escritora, de 76 años, fue galardonada "por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", declaró la Academia Sueca.

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, comentó que había hablado brevemente con Carson.

"No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que pudo decirme fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde está escuchando el viento (…). La noticia la tomó por sorpresa, pero se mostró muy feliz. Pude percibirlo en su voz", aseguró.

La Academia señaló que casi toda su producción literaria "se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados".

Destacó especialmente su poema "Nox" —impreso en una única hoja continua de papel como homenaje a su hermano fallecido— calificándolo como "una obra inolvidable".

El nombre de Carson había sonado durante años como posible candidata al Nobel.

Muchos críticos literarios habían pronosticado que el galardón recaería en una mujer este año, dadas las frecuentes críticas dirigidas a la Academia por la sobrerrepresentación de hombres blancos occidentales entre sus elegidos.

Desde que se otorgó por primera vez el Nobel de Literatura en 1901, solo 19 mujeres han recibido el premio de un total de 122 galardonados.

Un escándalo de agresión sexual en 2018 dejó a la Academia sumida en una grave crisis, lo que llevó a la sustitución de más de la mitad de sus 18 miembros.

Desde entonces, los galardonados con el Nobel de Literatura han sido mujeres en años alternos.

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El año pasado, el premio fue para el húngaro László Krasznahorkai, cuyas obras exploran temas de distopía posmoderna.

El Premio Nobel conlleva la entrega de un diploma, una medalla de oro y una dotación económica de 1,2 millones de dólares. Carson recibirá el galardón de manos del rey Carlos XVI Gustavo en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte —ocurrida en 1896— del científico y creador del premio, Alfred Nobel.