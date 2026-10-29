NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Actor

Muere a los 86 años Patrick Stewart, el 'profesor X' de la saga 'X-Men'

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Patrick Stewart - AFP
Patrick Stewart - AFP
Su trayectoria de más de seis décadas lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine, la televisión y el teatro.

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor británico Patrick Stewart, recordado internacionalmente por interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como el 'profesor X', en la saga cinematográfica ‘X-Men’, y al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia ‘Star Trek’. El artista murió a los 86 años, de acuerdo con la información divulgada este jueves 29 de octubre de 2026.

o

Stewart falleció el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, según la información confirmada por sus representantes. El comunicado sobre su muerte señaló que el actor atravesó un breve y difícil proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedades que fueron mencionadas en el anuncio de su fallecimiento.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Patrick Stewart construyó una carrera de más de seis décadas en la actuación. Aunque alcanzó reconocimiento mundial por sus papeles en grandes producciones de ciencia ficción y superhéroes, su trayectoria también estuvo profundamente ligada al teatro, especialmente a las obras de William Shakespeare.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: ‘The Next Generation’. La serie lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la franquicia y le permitió regresar al personaje en distintas películas y, décadas después, en la producción ‘Star Trek: Picard’.

Sin embargo, otra generación de espectadores lo identificó con el profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men y fundador de la escuela para jóvenes mutantes. Stewart interpretó al personaje desde la primera película de ‘X-Men’, estrenada en 2000, y volvió a encarnarlo en varias entregas posteriores. Su interpretación ayudó a consolidar la presencia de los mutantes de Marvel en el cine y convirtió su enfrentamiento narrativo con Magneto, interpretado por Ian McKellen, en uno de los elementos más recordados de la saga.

La trayectoria de Patrick Stewart en el cine

Antes de convertirse en una estrella internacional, Stewart desarrolló una extensa carrera teatral. En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, una de las instituciones escénicas más prestigiosas del Reino Unido, donde interpretó distintos personajes del repertorio clásico. También participó en producciones de Broadway y del West End londinense.

o

Su trabajo no se limitó a la ciencia ficción. Entre sus créditos cinematográficos figuran ‘Excalibur’ (1981), ‘Dune’ (1984), ‘Robin Hood: ‘Men in Tights’ (1993) y ‘Logan’ (2017), película en la que volvió a interpretar al profesor X en una historia centrada en una etapa más vulnerable del personaje.

A lo largo de su carrera, el actor recibió numerosos reconocimientos por su trabajo en el teatro y la pantalla. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a sus servicios a la interpretación.

La muerte de Patrick Stewart deja un legado que conecta distintas generaciones de espectadores: desde quienes lo conocieron por sus interpretaciones de Shakespeare hasta quienes crecieron viéndolo al mando de la nave Enterprise o como uno de los personajes centrales del universo de los X-Men.

Temas relacionados:

Actor

Cine

Fallecimiento

Muerte

Actor de Marvel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Cinismo vs. esperanza: los discursos de Delcy Rodríguez y María Corina Machado a profundidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Atentado en Miranda, Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
Cauca

Atacan con explosivos la base militar del Ejército en Miranda, Cauca: esto se sabe del atentado

J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
visas

Gobierno Trump suspenderá a Microsoft del programa de visados para contratar trabajadores extranjeros en Estados Unidos

Juicio contra Nicolás Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

Secuestro y tortura: Fiscalía de Nueva York prepara nuevos cargos contra Maduro y Flores

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Atentado en Miranda, Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
Cauca

Atacan con explosivos la base militar del Ejército en Miranda, Cauca: esto se sabe del atentado

J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
visas

Gobierno Trump suspenderá a Microsoft del programa de visados para contratar trabajadores extranjeros en Estados Unidos

Juicio contra Nicolás Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

Secuestro y tortura: Fiscalía de Nueva York prepara nuevos cargos contra Maduro y Flores

Marchas en Venezuela - Foto: AFP
Movilizaciones

A una sola voz: el pueblo venezolano se manifestó en las calles exigiendo convocatoria a elecciones

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Que nadie se deje engañar": venezolanos recuerdan en redes cuando Delcy Rodríguez aplaudía a Maduro al promulgar la 'Ley contra el odio' en 2017

Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Revelan detalles de la charla que habría motivado la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración con Portugal: "Se siente traicionado"

Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto de referencia: EFE
Nicolás Maduro

El nuevo mensaje "desafiante" de Maduro desde prisión: "La mentira y la injusticia serán vencidas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023