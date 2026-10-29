Muere a los 86 años Patrick Stewart, el 'profesor X' de la saga 'X-Men'

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor británico Patrick Stewart, recordado internacionalmente por interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como el 'profesor X', en la saga cinematográfica ‘X-Men’, y al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia ‘Star Trek’. El artista murió a los 86 años, de acuerdo con la información divulgada este jueves 29 de octubre de 2026.

Stewart falleció el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, según la información confirmada por sus representantes. El comunicado sobre su muerte señaló que el actor atravesó un breve y difícil proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedades que fueron mencionadas en el anuncio de su fallecimiento.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Patrick Stewart construyó una carrera de más de seis décadas en la actuación. Aunque alcanzó reconocimiento mundial por sus papeles en grandes producciones de ciencia ficción y superhéroes, su trayectoria también estuvo profundamente ligada al teatro, especialmente a las obras de William Shakespeare.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: ‘The Next Generation’. La serie lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la franquicia y le permitió regresar al personaje en distintas películas y, décadas después, en la producción ‘Star Trek: Picard’.

Sin embargo, otra generación de espectadores lo identificó con el profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men y fundador de la escuela para jóvenes mutantes. Stewart interpretó al personaje desde la primera película de ‘X-Men’, estrenada en 2000, y volvió a encarnarlo en varias entregas posteriores. Su interpretación ayudó a consolidar la presencia de los mutantes de Marvel en el cine y convirtió su enfrentamiento narrativo con Magneto, interpretado por Ian McKellen, en uno de los elementos más recordados de la saga.

La trayectoria de Patrick Stewart en el cine

Antes de convertirse en una estrella internacional, Stewart desarrolló una extensa carrera teatral. En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, una de las instituciones escénicas más prestigiosas del Reino Unido, donde interpretó distintos personajes del repertorio clásico. También participó en producciones de Broadway y del West End londinense.

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Su trabajo no se limitó a la ciencia ficción. Entre sus créditos cinematográficos figuran ‘Excalibur’ (1981), ‘Dune’ (1984), ‘Robin Hood: ‘Men in Tights’ (1993) y ‘Logan’ (2017), película en la que volvió a interpretar al profesor X en una historia centrada en una etapa más vulnerable del personaje.

A lo largo de su carrera, el actor recibió numerosos reconocimientos por su trabajo en el teatro y la pantalla. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a sus servicios a la interpretación.

La muerte de Patrick Stewart deja un legado que conecta distintas generaciones de espectadores: desde quienes lo conocieron por sus interpretaciones de Shakespeare hasta quienes crecieron viéndolo al mando de la nave Enterprise o como uno de los personajes centrales del universo de los X-Men.