Nobel de Literatura fue otorgado a el "maestro del apocalipsis" posmoderno, Laszlo Krasznahorkai

Este jueves se hizo oficial la entrega del premio Nobel de Paz y en esta ocasión el ganador fue el escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, descrito como el "maestro del apocalipsis" posmoderno.

Hasta ahora, el fallecido sobreviviente del Holocausto Imre Kertesz era el único húngaro en ganar el Premio Nobel de Literatura, quien en 2002 fue honrado “por escribir que defiende la frágil experiencia del individuo frente a la arbitrariedad bárbara de la historia”.

Nacido en Gyula, una pequeña ciudad en el sudeste de Hungría en 1954, Krasznahorkai, que ahora tiene 71 años, creció en una familia judía de clase media.

Las obras del húngaro se basan en sus experiencias bajo el comunismo y en los extensos viajes que realizó después de mudarse por primera vez al extranjero en 1987, a Berlín Occidental, para una beca.

Sus novelas, cuentos y ensayos son más conocidos en Alemania (donde vivió durante largos períodos) y Hungría, donde muchos lo consideran el autor vivo más importante del país.

Su obra más famosa fue su primera novela, "Satantango" (1985) explora temas de distopía posmoderna y melancolía.

Al relatar la vida en un pueblo en decadencia de la Hungría de la era comunista, su estilo inflexible fue calificado por su traductor Szirtes como "un lento flujo de lava narrativa".

El libro era para personas que "quieren algo más que entretenimiento... que tienen una preferencia por lo dolorosamente bello", explicó Krasznahorkai.

"Satantango" fue llevada al cine en un largometraje homónimo (de más de siete horas de duración) en 1994 por el aclamado director húngaro Bela Tarr.