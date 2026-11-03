Elecciones de medio término: el control del Congreso, clave para Venezuela, Cuba y Nicaragua

Las elecciones de medio término en Estados Unidos ponen en juego mucho más que el control del Congreso. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones en disputa definirán el rumbo de la política estadounidense hacia América Latina, especialmente respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua durante los dos últimos años del mandato del presidente Trump.