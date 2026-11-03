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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Elecciones en Estados Unidos
Programa: La Tarde

Elecciones de medio término: el control del Congreso, clave para Venezuela, Cuba y Nicaragua

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Las elecciones de medio término en Estados Unidos ponen en juego mucho más que el control del Congreso. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones en disputa definirán el rumbo de la política estadounidense hacia América Latina, especialmente respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua durante los dos últimos años del mandato del presidente Trump.

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