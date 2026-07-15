Padre de Lamine Yamal explicó la razón por la que no viajó en todo el Mundial a ver a su hijo con la Selección de España

La Selección de Argentina venció por 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta y se clasificó para la final del Mundial de 2026, donde se enfrentará el domingo a España.

El primer partido de las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España terminó con un contundente triunfo para los ibéricos por 2-0 y un anhelado paso a la final del torneo.

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Por su parte, Argentina logró remontar nuevamente un partido del certamen y dejó atrás a una de las favoritas en un vibrante partido.

El duelo ahora será entre dos estrellas mundiales: el joven Lamine Yamal y el veterano Lionel Messi que sigue ratificando su rótulo de "el mejor del mundo".

Justamente una de las estrellas del torneo ha sido el joven Yamal que, en su primer Mundial con España logró meterse a la final y se enfrentará a la vigente campeona.

Sin embargo, además de los aplausos que se ha llevado el joven español, han surgido dudas sobre el acompañamiento de su familia en el torneo, pues no se ha visto a su padre, quien suele acompañarlo a todas sus competencias.

El programa 'Y ahora Sonsoles' logró hablar con Mounir Nasraoui, su padre, quien ha explicado por qué no ha viajado a Estados Unidos pese a ser el principal apoyo para el jovel Lamine.

"Es muy duro, pero me siento orgulloso porque está haciendo un gran trabajo, mostrando de dónde viene y lo que es", dijo Nasraoui.

Y agregó: "Piensas mucho en atrás y dices: 'Lo he logrado, gracias a Dios'. Es mucho trabajo y mucho estrés durante la vida, pero ves que lo has superado y hay que estar orgulloso".

Sin embargo, explicó que su ausencia en el Mundial se debe a un serio problema de salud:

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"Soy epiléptico. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y me puede dar un ataque epiléptico por los nervios y la emoción. Hay que pensarse las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor. Voy a traer problemas; mejor estar en casa y verlo desde aquí", añadió.