Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Parece que más de dos décadas en el poder no han sido suficiente para el matrimonio Ortega-Murillo que ahora busca quedarse con todos los poderes públicos tras el anuncio de eliminar las elecciones presidenciales en Nicaragua. Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos y ablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, conversaron sobre este tema en La Noche de NTN24.