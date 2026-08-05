NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Régimen Ortega - Murillo
Programa: La Noche

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Parece que más de dos décadas en el poder no han sido suficiente para el matrimonio Ortega-Murillo que ahora busca quedarse con todos los poderes públicos tras el anuncio de eliminar las elecciones presidenciales en Nicaragua. Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos y ablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, conversaron sobre este tema en La Noche de NTN24.

También le puede interesar

Régimen Ortega- Murillo - Foto: AFP
Régimen Ortega - Murillo

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y su homólogo de Argentina, Javier Milei (Argentina) - Fotos: EFE
Crisis

“Lula esperaba que Milei no se entrometiera; él no debió entrometerse primero”: analista político

Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto EFE
Transición democrática

Las exigencias del senador Rick Scott para avanzar en la transición democrática en Venezuela

Daniel Ortega y Rosario Murillo - Foto: AFP
Régimen de Nicaragua

En Nicaragua es necesario “otro tipo de herramientas y de presiones que no se han utilizado”

Presos políticos - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"No entiendo cómo se habla de un cambio en Venezuela sin hablar de presos políticos": esposa de empresario condenado injustamente por el régimen

Nathaniel Morris - Foto: AFP
Embajada de Estados Unidos

"La seguridad debe de ser la máxima prioridad ": nominado a embajador de Estados Unidos en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lula esperaba que Milei no se entrometiera; él no debió entrometerse primero”: analista político

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es el nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Explosivas declaraciones de María Fernanda Cabal sobre "fiestas de 3 días" del presidente Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Aumenta la presión: Estados Unidos habría enviado más agentes de Inteligencia a Cuba

Apagones en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Apagones Venezuela

Ola de protestas en Venezuela ante los apagones frecuentes en diferentes estados: “Queremos luz”

Abelardo de la Espriella - Foto: AFP
Colombia

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump vuelve a afirmar que Venezuela es "feliz" mientras senadores de EE. UU. exigen a Delcy Rodríguez elecciones libres e inmediatas

Más de Actualidad

Ver más
Damnificados por los terremotos en Venezuela - Foto referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

6.000 damnificados siguen acampados en Caracas y Maiquetía un mes después de los terremotos

Puerto de Odesa - Foto por EFE
Ataque a Ucrania

Odesa, entre el turismo de lujo y los misiles: "Todo el mundo se queda en la playa mirando al cielo"

Juicio contra Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

¿El juicio de Nicolás Maduro podría ser anulado? Hipótesis del New York Times desata polémica

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Damnificados por los terremotos en Venezuela - Foto referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

6.000 damnificados siguen acampados en Caracas y Maiquetía un mes después de los terremotos

Puerto de Odesa - Foto por EFE
Ataque a Ucrania

Odesa, entre el turismo de lujo y los misiles: "Todo el mundo se queda en la playa mirando al cielo"

Neymar | Foto: EFE
Brasil

Neymar regresa al Santos tras el Mundial con doblete y polémica por supuesta discusión con dos compañeros

Juicio contra Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

¿El juicio de Nicolás Maduro podría ser anulado? Hipótesis del New York Times desata polémica

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Crisis en Venezuela

"Declaraciones de Jorge Rodríguez de que no era momento de estar hablando de nombramientos no cayeron bien a EE. UU.": Alejandro Hernández

El presidente Gustavo Petro. (EFE)
Colombia

Petro, en la mira de Estados Unidos: oleada de reacciones que exigen una transición democrática

Edificios destruidos por terremotos en Caraballeda (La Guaira, Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

No ha parado de temblar en Venezuela desde el doble terremoto del 24 de junio: este es el número de réplicas que se ha registrado tras la tragedia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023