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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Leopoldo López

Leopoldo López plantea la necesidad de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela antes de que concluya 2026

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Leopoldo López, opositor venezolano - Foto: EFE
Leopoldo López, opositor venezolano - Foto: EFE
Durante un evento organizado por Freedom House en Washington, López afirmó que, más allá de definir una fecha para unos nuevos comicios, es fundamental garantizar las condiciones que permitan celebrar unas elecciones transparentes.

El opositor venezolano Leopoldo López habló de la renovación del Consejo Nacional Electoral de su país antes de finalizar 2026 para avanzar hacia nuevas elecciones.

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El dirigente político, exiliado en España desde 2020, planteó la necesidad de conformar un nuevo Consejo Electoral (CNE) antes de que concluya 2026, al considerar que este es un requisito indispensable para impulsar una transición política en Venezuela.

Durante un evento organizado por Freedom House en Washington, López afirmó que, más allá de definir una fecha para unos nuevos comicios, es fundamental garantizar las condiciones que permitan celebrar unas elecciones transparentes.

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En ese contexto, expresó su expectativa de que el país cierre 2026 con una nueva autoridad electoral.

“Más que hablar de cuándo se celebrarán las elecciones, es importante hablar de cuáles son las condiciones necesarias para que tengan lugar”, explicó.

“Espero que eso suceda en 2026, que acabemos 2026 con un nuevo consejo electoral”, añadió.

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Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.

Dicha estrategia consta del siguiente paso a paso: la estabilización, la recuperación económica y la posterior transición democrática.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

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