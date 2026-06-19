Dinorah Figuera regresa a Estados Unidos tras reunirse con Jorge Rodríguez en Caracas

La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, que inició un diálogo con el gobierno interino de su país, partió este viernes rumbo a Estados Unidos para mantener "reuniones".

La parlamentaria tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Figuera llegó a Venezuela sorpresivamente el jueves tras ocho años en el exilio. Se reunió con Jorge Rodríguez y dirigentes opositores en una visita relámpago antes de volar a Miami.

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"Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones", dijo Figuera a la AFP en mensajes de audio de WhatsApp, sin especificar con quién mantendría esos encuentros.

Jorge Rodríguez la recibió este jueves en el Palacio Legislativo para una primera reunión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el encuentro como una ocasión para "debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática", según un comunicado.

La agenda del diálogo incluye "temas clave" como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, según el Departamento de Estado.

Figuera apunta a la constitución de una autoridad electoral "confiable, transparente", indicó a la AFP.

En 2023, desde el extranjero, la opositora asumió la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica.

Su encuentro con las autoridades venezolanas ocurre casi seis meses después de la captura de Maduro en una intervención militar.