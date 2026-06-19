NTN24
Viernes, 19 de junio de 2026
Viernes, 19 de junio de 2026
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera regresa a Estados Unidos tras reunirse con Jorge Rodríguez en Caracas

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 - Foto: EFE
La parlamentaria tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, que inició un diálogo con el gobierno interino de su país, partió este viernes rumbo a Estados Unidos para mantener "reuniones".

La parlamentaria tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Figuera llegó a Venezuela sorpresivamente el jueves tras ocho años en el exilio. Se reunió con Jorge Rodríguez y dirigentes opositores en una visita relámpago antes de volar a Miami.

o

"Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones", dijo Figuera a la AFP en mensajes de audio de WhatsApp, sin especificar con quién mantendría esos encuentros.

Jorge Rodríguez la recibió este jueves en el Palacio Legislativo para una primera reunión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el encuentro como una ocasión para "debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática", según un comunicado.

La agenda del diálogo incluye "temas clave" como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, según el Departamento de Estado.

Figuera apunta a la constitución de una autoridad electoral "confiable, transparente", indicó a la AFP.

o

En 2023, desde el extranjero, la opositora asumió la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica.

Su encuentro con las autoridades venezolanas ocurre casi seis meses después de la captura de Maduro en una intervención militar.

Temas relacionados:

Dinorah Figuera

Transición democrática

Washington

Donald Trump

Miami

Jorge Rodríguez

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pareciera a veces que todo sigue intacto. Maduro está afuera de la jugada, pero sigue operando": Mariana Gómez del Campo sobre la transición política en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Estadio de Arrowhead en Kansas City (AFP)
Mundial 2026

Suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel: los secretos detrás del estadio "más ruidoso" del Mundial 2026

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Donald Trump en París. (AFP)
Régimen de Irán

Trump afirma que el acuerdo con Irán significa "victoria" para EE. UU. y dice que quienes critican el pacto son "envidiosos y gente mala"

Iván Cepeda - Foto EFE
Iván Cepeda

Entrevista a Iván Cepeda a horas de la segunda vuelta: condicionó el reconocimiento de los resultados y aseguró que tiene "un mecanismo" de verificación

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Aspirante a dictador": abogado Mauricio Gaona advierte que Petro viola orden constitucional al desacatar órdenes judiciales en campaña electoral

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia acusa a Ecuador de "injerencia" electoral tras anuncio sobre aranceles

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Congresista que pedía suspender al presidente Gustavo Petro rectificó el auto y aclaró que medida debe ser votada en la Comisión de Acusaciones

Gustavo Petro y Rodrigo Paz - AFP
Bolivia

"El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana": presidente de Bolivia respondió a declaraciones del mandatario colombiano y justificó la expulsión de su embajadora

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Trump confirmó que ya firmó el documento del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

Estrecho de Ormuz - AFP
Ejército

Ejército de EE. UU. levantó el bloqueo a los puertos del régimen iraní, pero subrayó que sus buques permanecerán en la zona

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia acusa a Ecuador de "injerencia" electoral tras anuncio sobre aranceles

Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Selección Colombia

Insólita escena en el Mundial: Camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz en el partido Uzbekistán vs. Colombia

Fabio Cannavaro | Foto: EFE
Selección Colombia

Fabio Cannavaro dice que la derrota ante Colombia es dura y se rinde a los pies del equipo cafetero: “al final no era jugar en México, era como jugar en Colombia".

Ataques en Kuwait - Captura de video
Medio Oriente

Kuwait y otros países del Golfo bajo ataques con misiles y drones: Cualquier sonido de explosiones que se escuche es el resultado de la interceptación de estos ataques hostiles

Evento de música electrónica | Foto Canva
Colombia

Medellín se prepara para Ritvales 2026, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Latinoamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre