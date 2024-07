Donald Trump se pronunció luego del ataque que recibió en Pensilvania: "Una bala me entró por la parte superior de mi oreja derecha"

Luego de que el expresidente Donald Trump fuera evacuado por el servicio secreto durante un ataque en medio de un mitin político, el republicano se pronunció sobre los angustiantes momentos que vivió.

El exmandatario aprovechó la oportunidad para expresar sus condolencias por la familia de la persona que perdió la vida durante el ataque y el otro ciudadano que resultó herido.

"Es increíble que un acto así pueda suceder en nuestro país. No se sabe nada aún del atacante, que está muerto. Me dispararon con una bala que me entró por la parte superior de mi oreja derecha", expresó Trump.