FBI identifica a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como autor del "intento de asesinato" contra Donald Trump

La Oficina Federal de Investigación, más conocida por sus siglas FBI, identificó al autor del “intento de asesinato” contra el exmandatario y candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el servicio de seguridad, se trata de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania.

Asimismo, el cuerpo de inteligencia indicó que el atacante "efectuó múltiples disparos al escenario desde una posición elevada fuera del mitin" antes de ser "neutralizado" por los agentes.

Ryan Knight, un simpatizante del candidato republicano, declaró haber visto al atacante en un edificio cercano.

"Cuando estaba sentado allí, un tipo dijo: 'Dios mío, tenía un arma'", contó Knight a varios periodistas, posterior al suceso.

Medios locales aseguran que el atacante estaba armado con un rifle semiautomático AR-15, y que los disparos se produjeron en una azotea.

Matthew Crooks y otra persona murieron, mientras que dos espectadores resultaron gravemente heridos.

Luego de que el expresidente Donald Trump fuera evacuado por el servicio secreto durante un ataque en medio de un mitin político, el republicano se pronunció sobre los angustiantes momentos que vivió.

“Quiero agradecerle al servicio secreto y a la policía de los EE.UU. por su rápida respuesta en el tiroteo que sucedió hoy en Butler, Pennsylvania", manifestó Trump.

El exmandatario aprovechó la oportunidad para expresar sus condolencias por la familia de la persona que perdió la vida durante el ataque y el otro ciudadano que resultó herido.

"Es increíble que un acto así pueda suceder en nuestro país. No se sabe nada aún del atacante, que está muerto. Me dispararon con una bala que me entró por la parte superior de mi oreja derecha", mencionóTrump.

El candidato relató que en se dio cuenta de que algo estaba mal cuando sintió en su oído un zumbido, que en realidad se trataba de una bala que lo rozó.

"Inmediatamente sentí la bala rasgando mi piel. Hubo mucho sangrado, entonces caí en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dios bendiga América”, finalizó en el mensaje.

Por su parte, el equipo de campaña de Trump dijo por su parte que el republicano se encuentra "bien" y está siendo examinado en un centro médico.

"El presidente Trump dio las gracias a las fuerzas del orden y a los primeros intervinientes por su rápida acción durante este acto atroz. Se encuentra bien y está siendo examinado en un centro médico local. Habrá más detalles", dijo su portavoz de campaña, Steven Cheung, en un comunicado.

Esta grave situación, cabe recordar, se da a cuatro meses de las elecciones presidenciales en la unión americana.