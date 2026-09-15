Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y podría sostener encuentros de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. Y es que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio no han descartado una posible reunión con Rodríguez, quien está al frente de la dictadura chavista desde la captura de Maduro en enero. Además, informes recientes de los medios citaron fuentes que pidieron no ser identificadas debido a que los planes aún no son públicos.